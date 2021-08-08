Шахтер поздравил Степаненко с 32-летием

Вице-капитан «горняков» празднует день рождения

  • 08.08.2021 10:29
  • 562 просмотра
  • 9 комментариев
Шахтер поздравил Степаненко с 32-летием
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

8 августа полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко празднует день рождения. Вице-капитану «горняков» исполняется 32 года.

«Поздравляем Тараса с днем рождения, желаем крепкого здоровья, футбольного долголетия, надежных и удачных матчей, запоминающихся побед, ярких эмоций, семейного счастья и благополучия!», – гласит сообщение на официальном сайте донецкого клуба.

Степаненко выступает за команду уже 12-й сезон. За 11 лет хавбек завоевал с «оранжево-черными» 8 чемпионских титулов, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Сегодня он восьмой футболист за всю историю клуба по числу проведенных матчей (339).

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 08.08.2021 11:23
    +2
    RomanEnakievo, 08.08.2021 11:15
    Реакция стадиона на второй гол Александрии и на финальный свисток была шикарной. Побольше бы таких матчей.
    Ну естественно что стадион поддерживал Александрию .
    Каждый соперник шахтёра в Киеве может чувствовать себя как дома
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 08.08.2021 11:15
    +1
    Alexander Киев, 08.08.2021 11:12
    Кацап, ещё вчера написал. Когда приехал с футбола. Видать у вас свинособак зрение плохое
    Реакция стадиона на второй гол Александрии и на финальный свисток была шикарной. Побольше бы таких матчей.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 08.08.2021 11:14
    +3
    Alexander Киев, 08.08.2021 11:12
    Кацап, ещё вчера написал. Когда приехал с футбола. Видать у вас свинособак зрение плохое
    С какого ты футбола приехал ?
    ФК Гиви против ЧФК Моторыла ?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.08.2021 11:12
    -2
    RomanEnakievo, 08.08.2021 11:11
    Донецкий, почему не комментируешь матч ваших негров против Александрии?
    Кацап, ещё вчера написал. Когда приехал с футбола. Видать у вас свинособак зрение плохое
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 08.08.2021 11:12
    +3
    Александрия присоединилась к поздравлениям
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 08.08.2021 11:11
    +1
    Alexander Киев, 08.08.2021 11:03
    Главное чтобы тебя кацапа поздравили
    Донецкий, почему не комментируешь матч ваших негров против Александрии?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.08.2021 11:03
    -1
    RomanEnakievo, 08.08.2021 10:32
    Шикарно вчера поздравили киргиза
    Главное чтобы тебя кацапа поздравили
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 08.08.2021 10:50
    +1
    С Днюхой Степашка
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 08.08.2021 10:32
    -2
    Шикарно вчера поздравили киргиза
    Ссылка
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