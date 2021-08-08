Шахтер поздравил Степаненко с 32-летием

8 августа полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко празднует день рождения. Вице-капитану «горняков» исполняется 32 года.

«Поздравляем Тараса с днем рождения, желаем крепкого здоровья, футбольного долголетия, надежных и удачных матчей, запоминающихся побед, ярких эмоций, семейного счастья и благополучия!», – гласит сообщение на официальном сайте донецкого клуба.

Степаненко выступает за команду уже 12-й сезон. За 11 лет хавбек завоевал с «оранжево-черными» 8 чемпионских титулов, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Сегодня он восьмой футболист за всю историю клуба по числу проведенных матчей (339).