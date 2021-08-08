ВИДЕО. Ребров свободен от контракта, Месси дают миллиард, ставим на Динамо

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 08.08.2021 08:39
  • 3920 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Ребров свободен от контракта, Месси дают миллиард, ставим на Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ребров станет главным тренером сборной Украины
2. Месси может заработать 1 миллиард евро в Катаре
3. Прогноз на матч Заря - Динамо Киев

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Виталий Петровский, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CR9
      CR9, 08.08.2021 09:44
    +1
    Олександр Фетісов, 08.08.2021 09:40
    Український сайт, а відно російською мовою. Без коментарів ….
    У меня сайт на украинском и никаких проблем. Нажать переключатель UA/RU вверху сайта не судьба?
    Ссылка
    Олександр Фетісов
    online
      Олександр Фетісов, 08.08.2021 09:41
    -1
    Олександр Фетісов, 08.08.2021 09:40
    Український сайт, а відно російською мовою. Без коментарів ….
    Відео….
    Ссылка
    Олександр Фетісов
    online
      Олександр Фетісов, 08.08.2021 09:40
    -1
    Український сайт, а відно російською мовою. Без коментарів ….
    Ссылка
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