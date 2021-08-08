Монреаль. Людмила Киченок проиграла в первом раунде квалификации

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в первом раунде квалификации одиночного разряда в рамках турнира WTA 1000 в Монреале.
Украинка в двух сетах проиграла второй сеяной француженке Кристине Младенович (№60 WTA).
Кристина Младенович - Людмила Киченок - 6:4, 7:6(2)
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Источник — Sport.ua
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