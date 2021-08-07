Оценки матча Шахтер – Александрия. Лучшие – Цуриков, Мирошниченко, Ковалец

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го тура УПЛ

  • 07.08.2021 22:32
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Оценки матча Шахтер – Александрия. Лучшие – Цуриков, Мирошниченко, Ковалец
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» проиграл «Александрии» со счетом 1:2 в домашнем поединке 3-го тура УПЛ.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.0) получили Андрей Цуриков, Денис Мирошниченко, Кирилл Ковалец.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Александрия» – 1:2:

  

Замены «Шахтера»: Траоре – 5,5; Судаков - 5,5; Педриньо – 5,5; Тете – 6,0; М.Антонио – 5,5;

Замены «Александрии»: Новиков – 5,5; Стецков – 6,0; Рыбалка – 6,0.

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Источник — Sport.ua

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