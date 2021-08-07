ВИДЕО. Йович в шоке. Невероятный сейв Лунина на тренировке Реала

Андрей поразил всех, отработав эпизод до конца

  • 07.08.2021 21:18
  • 8276 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Йович в шоке. Невероятный сейв Лунина на тренировке Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин на одной из тренировок поразил всех своим эффектным сейвом.

В одном из моментов нападающий Лука Йович вышел один на один с Луниным и уже обыграл его, но украинец смог дотянуться рукой и помешать сербу поразить ворота.

Этот сейв оценили все вокруг, начав скандировать фамилию украинца.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.08.2021 22:09
    0
    Vick Reznor, 07.08.2021 21:27
    вы как напишете - хоть стой хоть падай.... "Начали скандировать фамилию..." От такого скандирования дрожали все окрестности...
    то они ему кричали чтоб за мячом сбегал
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 07.08.2021 21:45
    +3
    Шо за фігня.
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    Sauron
      Sauron, 07.08.2021 21:45
    +2
    Админы - провокаторы
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    lenares85
    online
      lenares85, 07.08.2021 21:28
    +8
    что за бред в названи
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    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 07.08.2021 21:27
    +10
    вы как напишете - хоть стой хоть падай.... "Начали скандировать фамилию..." От такого скандирования дрожали все окрестности...
    Ссылка
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