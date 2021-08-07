ВИДЕО. Йович в шоке. Невероятный сейв Лунина на тренировке Реала

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин на одной из тренировок поразил всех своим эффектным сейвом.

В одном из моментов нападающий Лука Йович вышел один на один с Луниным и уже обыграл его, но украинец смог дотянуться рукой и помешать сербу поразить ворота.

Этот сейв оценили все вокруг, начав скандировать фамилию украинца.