ВИДЕО. Йович в шоке. Невероятный сейв Лунина на тренировке Реала

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин на одной из тренировок поразил всех своим эффектным сейвом.
В одном из моментов нападающий Лука Йович вышел один на один с Луниным и уже обыграл его, но украинец смог дотянуться рукой и помешать сербу поразить ворота.
Этот сейв оценили все вокруг, начав скандировать фамилию украинца.
🧤 @AndreyLunin13 🚫 pic.twitter.com/k7ZoyKawED— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 7, 2021
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Источник — ФК Реал Мадрид
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