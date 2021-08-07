ВИДЕО. Александрия шокировала Шахтер двумя голами в первом тайме

В субботу, 7 августа, проходит поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Александрия».
Уже на шестой минуте гости открыли счет, отличился Максим Третьяков, но очень быстро «горняки» отыгрались усилиями Корниенко. Для Виктора этот гол стал дебютным в составе «Шахтера».
На 21-й минуте «Александрия» во второй раз вышла вперед.
Гол Третьякова
Гол Корниенко
Гол Ковальца
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Источник — Sport.ua
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