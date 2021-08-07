ВИДЕО. Александрия шокировала Шахтер двумя голами в первом тайме

Начало матча третьего тура УПЛ вышло динамичным

  • 07.08.2021 20:10
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ВИДЕО. Александрия шокировала Шахтер двумя голами в первом тайме
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик и Виктор Корниенко

В субботу, 7 августа, проходит поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Александрия». 

Уже на шестой минуте гости открыли счет, отличился Максим Третьяков, но очень быстро «горняки» отыгрались усилиями Корниенко. Для Виктора этот гол стал дебютным в составе «Шахтера».

На 21-й минуте «Александрия» во второй раз вышла вперед.

Гол Третьякова

Гол Корниенко

Гол Ковальца

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Источник — Sport.ua

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