Марченко проиграл на старте квалификации Мастерса в Торонто

Украинец Илья Марченко проиграл стартовый матч квалификации на Мастерсе в Торонто.
В матче с девятым сеяным австралийцем Джеймсом Даквортом украинец смог взять лишь четыре гейма.
Торонто. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Джеймс Дакворт (Австралия) – 1:6, 3:6
Отметим, что Илья впервые за четыре года играл в квалификации Мастерса.
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Источник — Sport.ua
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