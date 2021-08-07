Днепр-1 – Мариуполь. Известны стартовые составы

Сегодня, 7 августа «Днепр-1» в третьем туре УПЛ дома принимает «Мариуполь». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Днепр-1»: Паст, Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек, Ди Франко, Пихаленок, Чуже, Назаренко, Довбик
«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Мампасси, Микицей, Шостак, Петерман, Плакса, Топалов, Горбунов, Кулаков
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Источник — УПЛ
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