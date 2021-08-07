Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Ужасный год. Вылила десять литров слез»

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прокомментировала свой 8-й результат на Олимпиаде.
«Очень тяжелый сезон. Я счастлива, что оказалась на Олимпиаде. Всем спасибо за поддержку. Никто не давил, поэтому все хорошо. Буду работать. Год ужасный, не побоюсь этого слова. В целом, так сложилось, что я не смогла реализовать все, что хотела».
«Десять литров слез вылила за этот год», - сказала Левченко.
3-е место заняла Ярослава Магучих, а Ирина Геращенко стала 4-й.
Источник — UA:ПЕРШИЙ
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