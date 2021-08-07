Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Ужасный год. Вылила десять литров слез»

Спортсменка прокомментировала результат на Олимпиаде

  • 07.08.2021 16:20
  • 2881 просмотр
  • 3 комментария
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Ужасный год. Вылила десять литров слез»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прокомментировала свой 8-й результат на Олимпиаде.

«Очень тяжелый сезон. Я счастлива, что оказалась на Олимпиаде. Всем спасибо за поддержку. Никто не давил, поэтому все хорошо. Буду работать. Год ужасный, не побоюсь этого слова. В целом, так сложилось, что я не смогла реализовать все, что хотела».

«Десять литров слез вылила за этот год», - сказала Левченко.

3-е место заняла Ярослава Магучих, а Ирина Геращенко стала 4-й.

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Источник — UA:ПЕРШИЙ

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Комментарии
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    der_MaiStier
      der_MaiStier, 07.08.2021 16:50
    +3
    Було помітно, що максимум її фізичних можливостей значно обмежений. Дуже невчасно
    Ссылка
    Олег Бугаец
      Олег Бугаец, 07.08.2021 16:47
    +2
    короновірус в Левченко не пройшов безслідно
    Ссылка
    Максим Звірик
    online
      Максим Звірик, 07.08.2021 16:26
    +11
    Тримайся, сонечко! Всі тебе підтримують, ти, молодчинка! Здоров'я тобі та наснаги, головне перемогти себе!
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