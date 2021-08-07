Хавбек Ман Юнайтед заразился коронавирусом за неделю до старта АПЛ

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что полузащитник команды Джесси Лингард сдал положительный тест на коронавирус. Игрок сразу был отправлен на самоизоляцию.
Болезнь проходит бессимптомно. Лингард тренируется по индивидуальной программе в домашних условиях.
Уже через неделю, 14 августа, «Манчестер Юнайтед» начнет свой сезон в АПЛ матчем против «Лидса».
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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