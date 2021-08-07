Андрей ПЯТОВ: «Какие-то решения Шевченко я откровенно не понимал»

Вратарь Андрей Пятов, который завершил выступления в сборной Украины после Евро-2020, отметил, что не всегда понимал решения наставника Андрея Шевченко.

«Какие-то тренерские решения я откровенно не понимал. Степаненко изначально не был готов, но он переступил через боль, начал набирать, подходил к Евро. Да, первую игру Сидорчук нормально сыграл, вторую сыграл Степа, но с Австрией Степа не играл. Потом играл со Швецией».

«Тарас готов по-максимуму на Англию, но почему его не поставили - знает только Андрей Николаевич. Может, он мог навязать борьбу Кейну и Магуайру - это сейчас можно говорить, — сказал Пятов.

Украина вылетела на стадии четвертьфинала, а Шевченко после этого покинул сборную.