Андрей ПЯТОВ: «Какие-то решения Шевченко я откровенно не понимал»

Вратарь прокомментировал выступление на Евро

  • 07.08.2021 14:55
  • 4326 просмотров
  • 9 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Какие-то решения Шевченко я откровенно не понимал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь Андрей Пятов, который завершил выступления в сборной Украины после Евро-2020, отметил, что не всегда понимал решения наставника Андрея Шевченко.

«Какие-то тренерские решения я откровенно не понимал. Степаненко изначально не был готов, но он переступил через боль, начал набирать, подходил к Евро. Да, первую игру Сидорчук нормально сыграл, вторую сыграл Степа, но с Австрией Степа не играл. Потом играл со Швецией».

«Тарас готов по-максимуму на Англию, но почему его не поставили - знает только Андрей Николаевич. Может, он мог навязать борьбу Кейну и Магуайру - это сейчас можно говорить, — сказал Пятов.

Украина вылетела на стадии четвертьфинала, а Шевченко после этого покинул сборную.

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Источник — BurBuzz

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 07.08.2021 15:39
    +2
    П'ятов і рішення Каштру вже не розумів і зараз ДеДзербі не розуміє. Пора вже в ексПерди до Леоненка в помічники.
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 07.08.2021 15:14
    +1
    Пусть Пятов расскажет, за какие заслуги Судаков поехал на Евро? Или это решение Шевы ему не кажется странным?
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 07.08.2021 15:12
    +1
    Сейчас всё д..о повылазит.
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 07.08.2021 15:05
    0
    Чёт мне кажется, что Пятов довольно мерзкая личность.
    Ссылка
    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 07.08.2021 15:03
    +3
    Каждая жаба свое болото хвалит
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    Maksim Dimitrov
      Maksim Dimitrov, 07.08.2021 15:01
    +2
    Когда шева ушёл можно и поговорить? Пятов как крыса себя ведёт
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.08.2021 15:00
    +2
    Alexsandr B, 07.08.2021 14:58
    Не сильно умно себя ведёт..зачем портить отношения с великим)))
    А чё на евро молчал?
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    rus
    online
      rus, 07.08.2021 15:00
    -1
    Согласен на все 100
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    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 07.08.2021 14:58
    +3
    Не сильно умно себя ведёт..зачем портить отношения с великим)))
    Ссылка
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