Новий клуб Мессі: Favbet назвав головних претендентів на Лео

Головна зірка світового футболу Ліонель Мессі все-таки покинув Барселону. Каталонський клуб не зміг зареєструвати контракт аргентинця, який був «на мазі». Причиною всьому фінансовий фейр-плей Ла Ліги. Піти проти системи не вийшло і в результаті керівництво «синьо-гранатових» зазнало справжнього фіаско - Мессі офіційно залишає «Барсу».

Підписати Лео мріє будь-яка команда планети. Однак реальні шанси отримати шестиразового володаря «Золотого м'яча» є лише у небагатьох. Favbet пропонує топ-5 головних претендентів на Мессі.

1. ПСЖ

В Парижі давно стежили за ситуацією навколо контракту Лео. Власники ПСЖ неодноразово заявляли, що мріють переманити аргентинця в свій клуб. Дует Мессі - Неймар знову возз'єднається, а маючи в атаці ще й Мбаппе напад ПСЖ стане найсильнішим в світі (це ще й стане додатковим важелем впливу на самого Кіліана подовжити контракт). І у французів є всі можливості втілити мрію в реальність. Мало хто сумнівається, що у шейхів не вистачить грошей - цього добра у них в достатку.

Однією з головних перешкод для підписання Мессі можуть стати високі податки у Франції. Але можливість роздобути такого футболіста з'являється не щодня. Тому фінансове питання керівництво ПСЖ однозначно візьме на себе. Пам'ятаєте, як вони зуміли обійти фінансовий фейр-плей при трансфері Неймара? Чому не провернути щось подібне і зараз? Інше питання - чи хоче Мессі грати в далеко не найсильнішій лізі світу? Відповідь на нього ми дізнаємося зовсім скоро.

2. Ман Сіті

Пеп Гвардіола не раз говорив про бажання знову попрацювати з Мессі. Сам гравець також завжди схвально відгукувався про час, проведений під управлінням іспанського фахівця. І возз'єднання цього дуету можливо так само, як і вищезгадане з Неймаром.

Інше питання, що ще задовго до новини про відхід Лео з «Барси» в Манчестері заявили про скромні плани на це трансферне вікно. Доказом тому стали чутки, що «Сіті» згортає переговори по Кейну, адже клуб вже підписав Джека Гріліша, заплативши за капітана "Астон Вілли" рекордні для АПЛ 100 млн фунтів (117 млн ​​євро).

Зараз же, коли на горизонті з'явився варіант безкоштовно підписати Мессі, боси «Ман Сіті» явно виберуть Лео замість Кейна. Можливо, для цього знадобиться позбутися кількох виконавців, на кшталт Бернарду Сілви і Жезуса, але воно явно того варте.

3. Ювентус

Якщо у ПСЖ і «Ман Сіті» є козирі в особі Неймара з Гвардіолою, то «Ювентус» може втілити неймовірне - вмістити в одному клубі двох кращих футболістів світу 21 століття. Дует Мессі і Роналду на поле в складі однієї команди - найбільш неймовірний сон будь-якого футбольного фаната. Ще недавно здавалося, що таке можливе лише в паралельній реальності, однак чому б і ні? Массімілліано Аллегрі навряд чи відмовиться від такої перспективи і, не виключено, що вже відправив смс-ку президенту «Юве» із запитом про можливість підірвати трансферну бомбу.

Раніше «бьянконері» відмовили «Челсі» і «Ліверпулю» у трансфері К'єзи, за якого пропонували 100 млн євро. Крім того, «Стара синьйора» торгується з «Баварією» щодо переходу свого правого захисника Даніло, бажаючи отримати за бразильця близько 30 млн євро. Хто знає, на що готові боси «Юве» заради того, щоб підписати Мессі. Адже вони цілком можуть втілити мрію мільйонів любителів футболу, провернувши подібну угоду.

4. Челсі

Лондонці цілком можуть скласти конкуренцію попереднім топ-клубам в боротьбі за Мессі. Принаймні, гроші не повинні стати проблемою для Романа Абрамовича в фінансовому питанні.

«Челсі» приписували активний інтерес до Ерлінга Холланда, а зараз «сині» нібито за крок від придбання за 120 млн Ромелу Лукаку. Ліонель Мессі став би непоганою альтернативою цим двом хлопцям, але чи захоче сам аргентинець стати частиною проекту «пенсіонерів»? Козирів у лондонців замало, тому побачити Лео в Манчестері бачиться більш імовірним розвитком подій, ніж у столиці Англії.

5. Реал

Найбільш зашкварний з усіх можливих варіантів. Вболівальники «Барселони» готові побачити Мессі в будь-якому клубі, крім одного. І здається, що швидше «Колос» виграє чемпіонат України, ніж Лео переїде до Мадриду. Але чим чорт не жартує? Гроші у «Реала» є, їхати в інший чемпіонат і залишати Іспанію не треба. Мессі - новий король Мадрида! Звучить, чи не так?