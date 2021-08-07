Десна – Ингулец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Украины «Десна» – «Ингулец».

«Десна» в новом сезоне стартовала с двух побед над «Десной» (3:0) и «Мариуполем» (2:1). А «Ингулец» уступил «Шахтеру» (1:2) и «Заре» (1:5). Как видим «Десна» и «Ингулец» забивали мячи в первых двух турах УПЛ.

Шесть раз встречались между собой эти оппоненты. В этих встречах 4 раза выиграла «Десна» и дважды команды сыграли вничью. Команда из Петрово еще ни разу не побеждала в противостояниях с черниговцами. В предыдущем сезоне команды сыграли 1:1, а также «Десна» победила со счетом 3:0.

Интересная игра будет. «Ингулец» два матча проиграл, тяжело команде из Петрово. Думаю, что «Десна» дома все-таки не проиграет «Ингульцу». Поставлю на «Десну» 1Х. Думаю, черниговская команда дома не проиграет», – сказал Козьбан.

Матч «Десна» – «Ингулец» состоится 9 августа. Начало встречи – в 19:30.