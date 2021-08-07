Не сдержали обещание. Агуэро собрался покинуть Барселону после ухода Месси

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро хочет покинуть команду вслед за нападающим Лионелем Месси.

Как сообщает журналист Микель Бласкес, Серхио разочарован, что клуб не смог удержать его партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси, который ушел из «Барселоны» на правах свободного агента.

Агуэро считает, что это предательство, поскольку он перешел в каталонскую команду, рассчитывая, что будет играть в одной команде с Месси. Поскольку обещание не сдержано, Серхио хочет расторгнуть контракт.

33-летний Серхио Агуэро летом перешел в «Барселону» на правах свободного агента. В минувшем сезоне он выступал за «Манчестер Сити»: провел 20 матчей и забил 6 голов.