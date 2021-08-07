Не сдержали обещание. Агуэро собрался покинуть Барселону после ухода Месси

Аргентинец разочарован, что клуб не смог удержать его партнера по сборной

  • 07.08.2021 05:23
  • 1901 просмотр
  • 1 комментарий
Не сдержали обещание. Агуэро собрался покинуть Барселону после ухода Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро хочет покинуть команду вслед за нападающим Лионелем Месси.

Как сообщает журналист Микель Бласкес, Серхио разочарован, что клуб не смог удержать его партнера по сборной  Аргентины Лионеля Месси, который ушел из «Барселоны» на правах свободного агента.

Агуэро считает, что это предательство, поскольку он перешел в каталонскую команду, рассчитывая, что будет играть в одной команде с Месси. Поскольку обещание не сдержано, Серхио хочет расторгнуть контракт.

33-летний Серхио Агуэро летом перешел в «Барселону» на правах свободного агента. В минувшем сезоне он выступал за «Манчестер Сити»: провел 20 матчей и забил 6 голов.

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Источник — Twitter

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Комментарии
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    finka13
      finka13, 07.08.2021 07:03
    0
    Профессионализм, контракт, ответственность? Не... не слышали..
    Не ходить на тренировки, если тебя не отпускают в другой клуб - теперь норма.
    Если друга твоему не продлили контракт, начинать собирать чемоданы - норма.
    По-моему футболисты немного уху ели.
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