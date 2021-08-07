Ворскла – Львов. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 3-го тура УПЛ

  • 07.08.2021 05:16
  • 19 просмотров
  • 0 комментариев
Ворскла – Львов. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Ворскла Полтава

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Украины «Ворскла» – «Львов».

«Ворскла» начала сезон с ничьи с «Днепром-1» (2:2) и победы в матче с «Рухом» (2:0). В квалификации Лиги конференций полтавчане уступили в двухматчевом противостоянии финскому «КуПСу» (2:2, 2:3). Как видим, «Ворскла» в четырех стартовых матчах этого сезона забивает по два мяча. «Львов» в новом сезоне стартовал с ничьи с «Мариуполем» (1:1) и с поражения от «Шахтера» (0:3).

Соперники встречались между собой 11 раз. И в этих встречах были зафиксированы 5 побед полтавчан, 2 победы львовян и 4 ничьи.

«Ворскла» играет дома. А по «Львову» скажу, что это такая неуступчивая команда. Поэтому, я думаю, что будет интересная игра. Но, я думаю, что «Ворскле» нужны очки и они будут фаворитами этого поединка. Я поставлю, что полтавчане дома не проиграют. Моя ставка – на «Ворсклу» с форой (0)», – сказал Козьбан.

Матч «Ворскла» – «Львов» состоится 8 августа. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности