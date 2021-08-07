Ворскла – Львов. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Украины «Ворскла» – «Львов».

«Ворскла» начала сезон с ничьи с «Днепром-1» (2:2) и победы в матче с «Рухом» (2:0). В квалификации Лиги конференций полтавчане уступили в двухматчевом противостоянии финскому «КуПСу» (2:2, 2:3). Как видим, «Ворскла» в четырех стартовых матчах этого сезона забивает по два мяча. «Львов» в новом сезоне стартовал с ничьи с «Мариуполем» (1:1) и с поражения от «Шахтера» (0:3).

Соперники встречались между собой 11 раз. И в этих встречах были зафиксированы 5 побед полтавчан, 2 победы львовян и 4 ничьи.

«Ворскла» играет дома. А по «Львову» скажу, что это такая неуступчивая команда. Поэтому, я думаю, что будет интересная игра. Но, я думаю, что «Ворскле» нужны очки и они будут фаворитами этого поединка. Я поставлю, что полтавчане дома не проиграют. Моя ставка – на «Ворсклу» с форой (0)», – сказал Козьбан.

Матч «Ворскла» – «Львов» состоится 8 августа. Начало встречи – в 19:30.