Украинец Кухаревич попал в заявку Труа на матч против ПСЖ

Украинский форвард «Труа» Николай Кухаревич включен в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».
Поединок пройдет 7 августа в 22:00 по киевскому времени.
20-летний футболист может официально дебютировать за «Труа». Кухаревич перешел в клуб-новичок Лиги 1 из львовского «Руха».
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Источник — Twitter
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