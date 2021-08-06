Украинец Кухаревич попал в заявку Труа на матч против ПСЖ

20-летний форвард перешел в клуб-новичок Лиги 1 из львовского «Руха»

  • 06.08.2021 22:49
  • 629 просмотров
  • 1 комментарий
Украинец Кухаревич попал в заявку Труа на матч против ПСЖ
© Instagram. Николай Кухаревич

Украинский форвард «Труа» Николай Кухаревич включен в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

Поединок пройдет 7 августа в 22:00 по киевскому времени.

20-летний футболист может официально дебютировать за «Труа». Кухаревич перешел в клуб-новичок Лиги 1 из львовского «Руха».

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
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    Maks23
      Maks23, 06.08.2021 23:15
    +1
    Удачи парню..может вырастет до игрока сборной!
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