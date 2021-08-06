Украинец Кухаревич попал в заявку Труа на матч против ПСЖ

Украинский форвард «Труа» Николай Кухаревич включен в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

Поединок пройдет 7 августа в 22:00 по киевскому времени.

20-летний футболист может официально дебютировать за «Труа». Кухаревич перешел в клуб-новичок Лиги 1 из львовского «Руха».