ВИДЕО. Второй автогол подряд. Игрок Черноморца снова забил в свои ворота

Не лучший старт сезона для Валерия Дубко

  • 06.08.2021 21:30
  • 809 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Второй автогол подряд. Игрок Черноморца снова забил в свои ворота
© chernomorets.odessa.ua

В матче УПЛ «Металлист 1925» - «Черноморец» харьковская команда выиграла 3:2, а решающий гол в свои ворота забил защитник одесситов Валерий Дубко.

Любопытно, что он забил в свои ворота и в прошлом туре в матче с «Днепром-1».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    osso
      osso, 06.08.2021 21:42
    0
    Дубко внедрили в команду забивать решающие мячи ( в свои ворота). За 40 лет не помню чтобы на старте Черноморец 9 мячей пропускал. Значит кому то так надо. Браво КЛИМОВ. Урод № 1 в Одессе.
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    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 06.08.2021 21:37
    -1
    Мороза надо главным тренером Динамо назначать. У него динамовское сердце!
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