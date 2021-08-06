ВИДЕО. Второй автогол подряд. Игрок Черноморца снова забил в свои ворота

В матче УПЛ «Металлист 1925» - «Черноморец» харьковская команда выиграла 3:2, а решающий гол в свои ворота забил защитник одесситов Валерий Дубко.
Любопытно, что он забил в свои ворота и в прошлом туре в матче с «Днепром-1».
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Источник — Sport.ua
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