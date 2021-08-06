Шахтер – Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 3-го тура УПЛ

  • 06.08.2021 17:44
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Шахтер – Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Шахтер

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Александрия».

«Шахтер» в первых двух турах УПЛ одержал две победы над «Ингульцом» (2:1) и «Львовом» (3:0). «Горняки» кстати еще выиграли первый матч квалификации Лиги чемпионов. «Шахтер» смог победить в выездном поединке с «Генком» (1:2). «Александрия» в УПЛ сначала выиграла у «Зари» (1:0), но затем проиграла «Минаю» (0:1).

Соперники встречались между собой 29 раз. В этих поединках 22 раза выиграл «Шахтер», в двух встречах победила «Александрия» и еще пять поединков завершились вничью. Кстати в прошлом сезоне «горняки» ни разу не выиграли у александрийцев. Сначала команды расписали мировую 1:1, а затем выиграла «Александрия» (2:0). Также интересный факт. Уже три матча кряду «Шахтер» не выигрывает у александрийцев, а в пяти предыдущих встречах команды по разу выиграли и три встречи завершились вничью. Кстати александрийцы забивают в ворота «Шахтера» четыре матча кряду. В трех этих поединках «Александрия» забивала по два мяча. До этой пятиматчевой успешной серии александрийцев была также удачная серия «Шахтера». «Горняки» после поражения в 2017 году пять раз кряду обыграли александрийцев.

В матче, который будет, поставлю на победу «Шахтера», хоть у «горняков» и был тяжелый выезд на матч Лиги чемпионов с «Генком». Все равно «Александрии» и в такой ситуации будет тяжело играть с «Шахтером», так как у команды Роберто Де Дзерби есть равноценные замены. Поставлю на чистую победу «Шахтера», - сказал Козьбан.

Матч «Шахтер» – «Александрия» состоится 7-го августа. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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