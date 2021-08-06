Билет на Шахтер за вакцинацию. Миндзрав объявил акцию

Все вакцинированные могут получить билеты на матч «Шахтера»

  • 06.08.2021 17:19
  • 1140 просмотров
  • 25 комментариев
Билет на Шахтер за вакцинацию. Миндзрав объявил акцию
© ФК Шахтер

Министерство здравоохранения Украины на своей официальной странице в Фейсбуке объявило о начала новой акции. Все, кто вакцинировался от Covid-19 в центре массовой вакцинации в «Blockbuster Mall» в Киеве, могут получить билеты на матчи «Шахтера».

Сейчас для вакцинированных доступны билеты на домашние матчи «Шахтера» против «Александрии» (7 августа) и «Генка» (10 августа). Оба поединка пройдут в Киеве на НСК «Олимпийский».

Также в данном центре вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи. Центр работает ежедневно с 11:00 до 21:00.

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(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.08.2021 18:53
    -1
    ILUZIONIST, 06.08.2021 18:48
    Поспиши??????? Я не понимаю твоих гагаузких наречий
    Бывает
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.08.2021 18:52
    0
    Интересно, а вот если если два укола это два билета? И ещё. Представляю кротов в перерыве с вопросами к друг другу: у тебя билет за вакцинацию? Неее. А у тебя? Неее. А сами сидят пробитые с ватками под рукавом
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 06.08.2021 18:48
    -1
    Алексей Голяченко, 06.08.2021 18:47
    Ты это кстати,пробил бы может по инвалидности без очереди на укол пропустят. Поспиши шаровые билеты не вечны
    Поспиши??????? Я не понимаю твоих гагаузких наречий
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.08.2021 18:47
    -1
    ILUZIONIST, 06.08.2021 18:39
    Да и на тебе нет. Я ошибся. Не забанили тебя, любителя
    Ты это кстати,пробил бы может по инвалидности без очереди на укол пропустят. Поспиши шаровые билеты не вечны
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 06.08.2021 18:40
    -1
    ILUZIONIST, 06.08.2021 18:39
    Да и на тебе нет. Я ошибся. Не забанили тебя, любителя
    Просто почистили
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 06.08.2021 18:39
    -2
    Да и на тебе нет. Я ошибся. Не забанили тебя, любителя
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 06.08.2021 18:38
    -1
    Alexander Киев, 06.08.2021 18:18
    Ищешь вакансию вижу.. к успеху идёшь, подрабатывать на матчах Шахтёра будешь
    Ты побежишь вакцинироваться за билет?)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.08.2021 18:33
    -2
    Alexander Киев, 06.08.2021 18:15
    Почитал комментарии и прозреваю, вот это у нас народ больной. Хотя, я счастлив, что эти люди - яркий пример болельщиков - динамо Киев. Вот они - во всей красе
    Иди вакцинируйся не больной
    Пока за укол билеты дают. А то вовсе на стадион не попадёшь
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 06.08.2021 18:32
    -2
    Забанили любителя делать минеты
    Ссылка
    barley ear
      barley ear, 06.08.2021 18:31
    0
    Евгений Семыкин, 06.08.2021 17:23
    Крутой способ повысить посещаемость😀 красиво!
    ...повысить количество вакцинированных
    Министр Ляшко говорит про миллион в неделю. Каким образом??? Надо что бы каждый день играли Динамо-Шахтёр в разных городах. Вместо турецких товарняков. Га?
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    barley ear
      barley ear, 06.08.2021 18:29
    -1
    Это по-европейски, и там это работает.
    Ссылка
    Venom
      Venom, 06.08.2021 18:27
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    ILUZIONIST, 06.08.2021 18:21
    А делать ты будешь?
    Инвалид ты будешь и такие же долбодятлы которые готовы и в очко дать лижбы прийти на матч своей ржавой недокоманды
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    ILUZIONIST
    online
      ILUZIONIST, 06.08.2021 18:21
    -1
    Venom, 06.08.2021 18:00
    Им лучше билет за минет - они больше это дело любят
    А делать ты будешь?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 06.08.2021 18:21
    -2
    Alexander Киев, 06.08.2021 18:15
    Почитал комментарии и прозреваю, вот это у нас народ больной. Хотя, я счастлив, что эти люди - яркий пример болельщиков - динамо Киев. Вот они - во всей красе
    Ты удивлён? Автобусники развпятьлетние никогда умом не отличались)
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 06.08.2021 18:21
    -1
    сколько раз нужно вакцинироваться,
    что бы посмотреть бесплатно все матчи ШД в Киеве???
    ?...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.08.2021 18:18
    -3
    Venom, 06.08.2021 18:00
    Им лучше билет за минет - они больше это дело любят
    Ищешь вакансию вижу.. к успеху идёшь, подрабатывать на матчах Шахтёра будешь
    Ссылка
    psvkiev1
    online
      psvkiev1, 06.08.2021 18:16
    -2
    Predator, 06.08.2021 17:35
    Я бы даже за билет на финал лч не пошел. Пускай сами колют себе всякую херню
    Народ умом до сих пор в каменном веке.
    Зато как красиво жалуются на хреновую жизнь.
    Если по теме, то отличный пиар, при этом в выиграше две, даже три стороны (министерство, клуб и люди)
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.08.2021 18:15
    -6
    Почитал комментарии и прозреваю, вот это у нас народ больной. Хотя, я счастлив, что эти люди - яркий пример болельщиков - динамо Киев. Вот они - во всей красе
    Ссылка
    Venom
      Venom, 06.08.2021 18:00
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Им лучше билет за минет - они больше это дело любят
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 06.08.2021 17:48
    +1
    кроты решили таким образом собрать массовку, чтоб заполнить стадион, потому что никто не хочет идти на них, а потом будут говорить "посмотрите сколько людей, какая поддержка"
    Ссылка
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