Билет на Шахтер за вакцинацию. Миндзрав объявил акцию

Министерство здравоохранения Украины на своей официальной странице в Фейсбуке объявило о начала новой акции. Все, кто вакцинировался от Covid-19 в центре массовой вакцинации в «Blockbuster Mall» в Киеве, могут получить билеты на матчи «Шахтера».

Сейчас для вакцинированных доступны билеты на домашние матчи «Шахтера» против «Александрии» (7 августа) и «Генка» (10 августа). Оба поединка пройдут в Киеве на НСК «Олимпийский».

Также в данном центре вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи. Центр работает ежедневно с 11:00 до 21:00.