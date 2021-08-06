Билет на Шахтер за вакцинацию. Миндзрав объявил акцию

Министерство здравоохранения Украины на своей официальной странице в Фейсбуке объявило о начала новой акции. Все, кто вакцинировался от Covid-19 в центре массовой вакцинации в «Blockbuster Mall» в Киеве, могут получить билеты на матчи «Шахтера».
Сейчас для вакцинированных доступны билеты на домашние матчи «Шахтера» против «Александрии» (7 августа) и «Генка» (10 августа). Оба поединка пройдут в Киеве на НСК «Олимпийский».
Также в данном центре вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи. Центр работает ежедневно с 11:00 до 21:00.
Источник — Facebook
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Пока за укол билеты дают. А то вовсе на стадион не попадёшь
Министр Ляшко говорит про миллион в неделю. Каким образом??? Надо что бы каждый день играли Динамо-Шахтёр в разных городах. Вместо турецких товарняков. Га?
что бы посмотреть бесплатно все матчи ШД в Киеве???
?...
Зато как красиво жалуются на хреновую жизнь.
Если по теме, то отличный пиар, при этом в выиграше две, даже три стороны (министерство, клуб и люди)
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