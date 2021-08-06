Украинский специалист вошел в тренерский штаб казахстанского клуба

Петр Бадло стал ассистентом главного тренера «Актобе»

  • 06.08.2021 15:49
  • 632 просмотра
  • 0 комментариев
Украинский специалист вошел в тренерский штаб казахстанского клуба
© ФК Актобе. Петр Бадло

45-летний украинский специалист Петр Бадло, ранее работавший в «Эпицентре», назначен ассистентом главного тренера казахстанского «Актобе».

Бадло – один из самых легендарных игроков «красно-белых». Он долгие годы защищал цвета «Актобе» и был одним из самых авторитетных игроков команды в период расцвета и гегемонии клуба на внутренней арене.

Петр Бадло в последний раз в качестве капитана выходил на поле стадиона имени Кобыланды Батыра в сезоне 2014 года.

За 8 лет карьеры в «Актобе» Бадло выиграл все, что только можно. Он 4-кратный чемпион Казахстана, 2-кратный серебряный и 3-кратный бронзовый призер чемпионата Казахстана, обладатель Кубка Казахстана, 3-кратный обладатель Суперкубка Казахстана.

В 2018-19 годах Бадло также работал помощником главного тренера футбольного клуба «Актобе» Владимира Муханова.

После 19 туров чемпионата Казахстана в Премьер-лиге «Актобе» занимает 10 место, набрав 23 очка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Актобе

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности