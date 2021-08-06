Украинский специалист вошел в тренерский штаб казахстанского клуба

45-летний украинский специалист Петр Бадло, ранее работавший в «Эпицентре», назначен ассистентом главного тренера казахстанского «Актобе».

Бадло – один из самых легендарных игроков «красно-белых». Он долгие годы защищал цвета «Актобе» и был одним из самых авторитетных игроков команды в период расцвета и гегемонии клуба на внутренней арене.

Петр Бадло в последний раз в качестве капитана выходил на поле стадиона имени Кобыланды Батыра в сезоне 2014 года.

За 8 лет карьеры в «Актобе» Бадло выиграл все, что только можно. Он 4-кратный чемпион Казахстана, 2-кратный серебряный и 3-кратный бронзовый призер чемпионата Казахстана, обладатель Кубка Казахстана, 3-кратный обладатель Суперкубка Казахстана.

В 2018-19 годах Бадло также работал помощником главного тренера футбольного клуба «Актобе» Владимира Муханова.

После 19 туров чемпионата Казахстана в Премьер-лиге «Актобе» занимает 10 место, набрав 23 очка.