Заря – Динамо. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Украинский тренер сделал прогноз на матч 3-го тура УПЛ

  • 06.08.2021 09:14
  • 665 просмотров
  • 0 комментариев
Заря – Динамо. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© Зоря - Динамо. Прогноз на матч Сергія Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Украины «Заря» – «Динамо».

«Будут играть действующие чемпион Украины и обладатель бронзовых медалей УПЛ. «Заря» после поражения от «Александрии» (0:1) разгромила «Ингулец» со счетом 5:1. «Динамо» Киев во втором туре также победил с разгром счетом. Киевляне в первом для себя официальном матче сезона обыграли «Верес» со счетом 4:0.

53 раза встречались между собой эти соперники. 36 раз выиграли киевляне, 5 раз побеждали луганчане и 12 раз их поединки завершались вничью. В прошлом сезоне УПЛ «Динамо» и «Заря» сыграли вничью 1:1, а также киевляне победили на выезде 0:2. В финальном матче Кубка Украины-2020/2021 «бело-синие» также победили со счетом 1:0.

«Динамо» намного предпочтительнее выглядит даже после одной игры. Они выглядят намного предпочтительнее, чем «Заря». Хотя луганчане будут играть после уверенной победы над «Ингульцом» со счетом 5:1. Но в данном противостоянии, я думаю, «Динамо» - фаворит», - сказал Нагорняк.

Матч «Заря» – «Динамо» состоится 8-го августа. Начало встречи в 19:30.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности