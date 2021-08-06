Заря – Динамо. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Украины «Заря» – «Динамо».

«Будут играть действующие чемпион Украины и обладатель бронзовых медалей УПЛ. «Заря» после поражения от «Александрии» (0:1) разгромила «Ингулец» со счетом 5:1. «Динамо» Киев во втором туре также победил с разгром счетом. Киевляне в первом для себя официальном матче сезона обыграли «Верес» со счетом 4:0.

53 раза встречались между собой эти соперники. 36 раз выиграли киевляне, 5 раз побеждали луганчане и 12 раз их поединки завершались вничью. В прошлом сезоне УПЛ «Динамо» и «Заря» сыграли вничью 1:1, а также киевляне победили на выезде 0:2. В финальном матче Кубка Украины-2020/2021 «бело-синие» также победили со счетом 1:0.

«Динамо» намного предпочтительнее выглядит даже после одной игры. Они выглядят намного предпочтительнее, чем «Заря». Хотя луганчане будут играть после уверенной победы над «Ингульцом» со счетом 5:1. Но в данном противостоянии, я думаю, «Динамо» - фаворит», - сказал Нагорняк.

Матч «Заря» – «Динамо» состоится 8-го августа. Начало встречи в 19:30.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.