Шахтер, Бенфика и Порту охотятся на 21-летнего уругвайца Араухо

Оценочная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро

  • 06.08.2021 09:16
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Шахтер, Бенфика и Порту охотятся на 21-летнего уругвайца Араухо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Максимилиано Араухо

Ряд европейских клубов, среди которых выделяются «Шахтер», «Бенфика» и «Порту» претендуют на 21-летнего левого вингера мексиканской «Пуэблы» Максимилиано Араухо.

Ранее заинтересованность к футболисту проявляли также итальянские «Аталанта» и «Кальяри», но они в итоге решили отказаться от контактов с «Пуэблой».

Максимилиано Араухо играет на позиции левого вингера, но также способен действовать левым латералем. В «Пуэблу» он перешел в январе минувшего года за 2 миллиона евро и имеет контракт с клубом до конца 2023-го.

Текущая оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

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Источник — Tuttomercatoweb

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