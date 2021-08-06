Шахтер, Бенфика и Порту охотятся на 21-летнего уругвайца Араухо

Ряд европейских клубов, среди которых выделяются «Шахтер», «Бенфика» и «Порту» претендуют на 21-летнего левого вингера мексиканской «Пуэблы» Максимилиано Араухо.
Ранее заинтересованность к футболисту проявляли также итальянские «Аталанта» и «Кальяри», но они в итоге решили отказаться от контактов с «Пуэблой».
Максимилиано Араухо играет на позиции левого вингера, но также способен действовать левым латералем. В «Пуэблу» он перешел в январе минувшего года за 2 миллиона евро и имеет контракт с клубом до конца 2023-го.
Текущая оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.
Источник — Tuttomercatoweb
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