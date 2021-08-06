Днепр-1 – Мариуполь. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Украинский тренер сделал прогноз на матч 3-го тура УПЛ

  • 06.08.2021 08:28
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Днепр-1 – Мариуполь. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© ФК Днепр-1

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Украины «Днепр-1» – «Мариуполь».

«Днепр-1» начал сезон ничьей 2:2 с «Ворсклой», а также победой над «Черноморцем» со счетом 3:0. Это позволило днепрянам расположиться на третьей позиции турнирной таблицы УПЛ. «Мариуполь» стартовал в сезоне с ничьей в матче против «Львова» (1:1), а также поражением от «Десны» (1:2). Как видим, днепряне и приазовцы забивали в первых матчах нового сезона.

Соперники в своей истории встречались семь раз (2 победы «Днепра-1», 4 победы «Мариуполя» и 1 ничья). В прошлом сезоне УПЛ матчи этих команд были голевыми. Сначала на выезде победили приазовцы (1:2), а затем в Мариуполе они сыграли вничью 2:2.

В этом противостоянии поставлю на «Днепр-1», у них команда поопытнее», - сказал Нагорняк. 

Матч «Днепр-1» – «Мариуполь» состоится 7-го августа. Начало встречи в 19:30.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Владимир Клепач, Sport.ua

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