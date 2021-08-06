Рух – Верес. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Украины «Рух» – «Верес».

«Рух» начал новый сезон с поражений от «Металлиста 1925» (1:2) и «Ворсклы» (0:2). «Верес» в дебютных турах этого сезона УПЛ еще не забивал мячей. Команда из Ровно сыграла 0:0 с «Колосом», а также разгромно проиграла «Динамо» (0:4).

На официальном уровне «Рух» и «Верес» играли только раз. Было это в 2019-м году в рамках Кубка Украины и тогда победу со счетом 2:1 одержала львовская команда.

У «Руха» было два поражения в двух матчах, «Верес» будет играть после проигрышного поединка с «Динамо». Здесь я больше склоняюсь к ничьей», - сказал Нагорняк.

Матч «Рух» – «Верес» состоится 7-го августа. Начало встречи в 17:00.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.