Металлист 1925 – Черноморец. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Украинский тренер сделал прогноз на матч 3-го тура УПЛ

  • 06.08.2021 07:04
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Металлист 1925 – Черноморец. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© ФК Черноморец. Судья матча Андрей Коваленко

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Украины «Металлист 1925» – «Черноморец».

«Встречаются команды, которые по итогам прошлого сезона повысились в классе. В первых двух турах «Металлист 1925» выиграл и проиграл. Сначала харьковчане взяли три очка в матче с «Рухом» (2:1), а затем на выезде уступили «Колосу» (1:0). «Черноморец» стартовал в УПЛ с двух поражений со счетом 0:3 сначала от «Десны», а затем от «Днепра-1».

После двух туров харьковчане находятся в середине турнирной таблицы, одесситы идут на 16-м месте. Четыре раза играли между собой соперники и было это в рамках Первой лиги в том числе и прошлого сезона. Так вот, в прошлом сезоне одесситы дважды выиграли у харьковчан со счетом 2:0 и 1:0. В сезоне 2019/20 две встречи завершились вничью 0:0. 

Но в предстоящем поединке поставлю на «Металлист 1925», потому что молодежь «Черноморца» должна еще набраться опыта чуть-чуть. А «Металлист 1925» неплохо выглядит, с «Колосом» они хорошо смотрелись. Я думаю, в этом поединке «Металлист 1925» должен победить», – сказал Нагорняк. 

Матч «Металлист 1925» – «Черноморец» состоится 6 августа. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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