Лестер – Манчестер Сити. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Суперкубка Англии «Лестер» - «Ман Сити».

«В этом поединке встретятся прошлогодние обладатель Кубка Англии «Лестер» и чемпион Англии «Ман Сити».

123 раза играли между собой эти команды. 60 раз выиграл «Ман Сити», 32 победы одержал «Лестер», еще 31 встреча завершилась вничью. В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках Премьер-лиги Англии. И тогда в первом круге «лисы» выиграли у «горожан» на их поле со счетом 2:5! Но затем «Ман Сити» в Лестере одержал победу со счетом 0:2.

Матч «Лестер» - «Ман Сити» откроет футбольный сезон в Англии. Я думаю, что в этой игре «Манчестер Сити» одержит уверенную победу. «Горожане» настроены на новые титулы, они усилились. И, думаю, что в этом матче у «Лестера» они выиграют», - сказал Бартулович.

Матч Англии «Лестер» - «Ман Сити» состоится 7-го августа. Начало встречи в 19:15.