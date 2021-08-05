ФОТО. Сладкий взгляд. Костюк поделилась снимком с отдыха

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографией с отдыха.
«Сладкий взгляд на мою жизнь», – подписала фото из Буковеля теннисистка.
Отметим, что из-за травмы плеча Марта пропустила Олимпиаду в Токио.
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Источник — Instagram
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