Жеребьевка второго этапа Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жеребьевка второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/2022 будет проходить в Киеве в Доме футбола в пятницу, 6 августа (начало - в 10.00).

Во втором предварительном этапе примут участие клубы Первой и Второй лиги и пять победителей первого предварительного этапа. Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа.

Участники жеребьевки:

Первая лига

«Агробизнес» (Волочиск)

«Альянс» (Долина)

«Волынь» (Луцк)

«ВПК-Агро» (Вишневое)

«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)

«Краматорск» (Краматорск)

«Кремень» (Кременчуг)

«Кривбасс» (Кривой Рог)

«Металлист» (Харьков)

«Нива» (Тернополь)

«Оболонь» (Киев)

«Олимпик» (Донецк)

«Подолье» (Хмельницкий)

«Полесье» (Житомир)

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск)

«Ужгород» (Ужгород)

Вторая лига

Группа «А»

«Буковина» (Черновцы)

«Диназ» (Вышгород)

«Днепр» (Черкассы)

«Эпицентр» (Дунаевцы)

«Карпаты» (Галич)

«Карпаты» (Львов)

«Левый берег» (Киев)

ЛНЗ (Черкассы)

«Нива» (Винница)

«Рубикон» (Киев)

«Чайка» (П. Борщаговка)

«Чернигов» (Чернигов)

Группа «Б»

«Балканы» (Заря)

«Виктория» (Николаевка)

«Волчанск» (Покотиловка)

«Энергия» (Новая Каховка)

«Кристалл» (Херсон)

«Металлург» (Запорожье)

«Николаев» (Николаев)

«Никополь» (Никополь)

«Победа» (Днепр)

«Реал Фарма» (Одесса)

«Скорук» (Никопольский р-н)

«Сумы» (Сумы)

«Таврия» (Марьяновка)

«Яруд» (Мариуполь)

Любительские команды

ФК «Олимпия» (Савинцы, Полтавская обл.)

ФК «Феникс» (Подмонастырь, Львовская обл.)