Колос – Шахтер Караганда. Известны стартовые составы

В четверг, 5 августа, состоится первый матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций, в котором ковалевский «Колос» примет карагандинский «Шахтер». Матч пройдет в Ковалевке на «Колос Арене» и начнется в 21:00.
Стартовые составы:
«Колос»: Волынец, Гаврыш, Петров, Черноморец, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко, Сантос, Костышин, Лысенко.
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Источник — УЕФА
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