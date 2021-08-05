Сборная Украины дошла до 1/4 финала чемпионата мира U-14

На пути в 1/2 украинок остановила сборная Чехии

  • 05.08.2021 17:40
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Сборная Украины дошла до 1/4 финала чемпионата мира U-14
© ITF. Ева Галиевская

Украинские теннисистки стали четвертьфиналистками чемпионата мира U-14.

В противостоянии 1/4ф финала в рамках ITF World Junior Tennis Finals украинки потерпели поражение от действующих чемпионок мира и хозяек турнира сборной Чехии, посеянный под четвертым номером.

Украина вышла в четвертьфинал со второго места в группе, одержав две победы при одном поражении. Сборная Чехии в полуфинале встретится с лидерами посева – командой Россией, а украинки соперниц по матчу за седьмое место узнают позднее.

Чемпионат мира U-14. 1/4 финала. Украина – Чехия

Мария Дробышева (Украина) – Марием Сламеникова (Чехия) – 6:4, 3:6, 14-12
Ева Галиевская (Украина) – Тереза Валентова (Чехия) – 0:6, 3:6
Дробышева/Михайлец (Украина) – Яндова/Валентова (Чехия) –  1:6, 3:6

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
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    barley ear
      barley ear, 05.08.2021 18:50
    0
    и тут водроушовы
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