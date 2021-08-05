Сборная Украины дошла до 1/4 финала чемпионата мира U-14

Украинские теннисистки стали четвертьфиналистками чемпионата мира U-14.

В противостоянии 1/4ф финала в рамках ITF World Junior Tennis Finals украинки потерпели поражение от действующих чемпионок мира и хозяек турнира сборной Чехии, посеянный под четвертым номером.

Украина вышла в четвертьфинал со второго места в группе, одержав две победы при одном поражении. Сборная Чехии в полуфинале встретится с лидерами посева – командой Россией, а украинки соперниц по матчу за седьмое место узнают позднее.

Чемпионат мира U-14. 1/4 финала. Украина – Чехия

Мария Дробышева (Украина) – Марием Сламеникова (Чехия) – 6:4, 3:6, 14-12

Ева Галиевская (Украина) – Тереза Валентова (Чехия) – 0:6, 3:6

Дробышева/Михайлец (Украина) – Яндова/Валентова (Чехия) – 1:6, 3:6