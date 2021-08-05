На матчах европейского отбора на ЧМ-2022 будет использоваться система VAR

УЕФА сообщила о том, что на всех оставшихся матчах отбора на чемпионат мира-2022 в европейской зоне будет использоваться система видеоповторов VAR. Такое решение исполком УЕФА принял еще в июле.
Отборочный турнир в Европе возобновится уже в сентябре. Первые три тура весной были сыграны без использования VAR.
Сборная Украины свой следующий матч отбора проведет 1 сентября в гостях против Казахстана. После трех туров на счету Украины 3 очка.
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Источник — УЕФА
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