На матчах европейского отбора на ЧМ-2022 будет использоваться система VAR

Начинался отборочный турнир без видеоповторов

  • 05.08.2021 14:01
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На матчах европейского отбора на ЧМ-2022 будет использоваться система VAR
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА сообщила о том, что на всех оставшихся матчах отбора на чемпионат мира-2022 в европейской зоне будет использоваться система видеоповторов VAR. Такое решение исполком УЕФА принял еще в июле.

Отборочный турнир в Европе возобновится уже в сентябре. Первые три тура весной были сыграны без использования VAR.

Сборная Украины свой следующий матч отбора проведет 1 сентября в гостях против Казахстана. После трех туров на счету Украины 3 очка.

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Источник — УЕФА

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