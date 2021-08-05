В четверг, 5 августа, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором местный клуб «Сочи» примет сербский «Партизан» из Белграда. Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по Киеву.

«Сочи»

Команда Владимира Федотова борьбу в сезоне-2020/2021 российской Премьер-лиги завершила в трех «шагах» от попадания в призовую тройку. В 30 матчах, одержав 15 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 7 поражений, она набрала 53 очка. На три пункта «Сочи» отстали от московского «Локомотива», ставшего бронзовым призером. Впрочем, по дополнительным показателям сочинцы пропустили вперед себя и «Рубин».

Новую кампанию в чемпионате России «Сочи» начал на минорной ноте, но затем реабилитировался. Сезон в РПЛ команда открыла гостевым поражением 0:1 от новичка лиги «Нижнего Новгорода», после чего также на выезде обыграла «Ахмат» (2:1).

Параллельно со стартом в российском первенстве сочинцы удачно миновали второй квалификационный этап Лиги конференций. Оппонировала им команда «Кешля» из Азербайджана. В родных стенах подопечные Федотова победили 3:0, а на выезде одержали повторную победу со счетом 4:2.

«Партизан»

Представитель столицы Сербии в национальном чемпионате предыдущего сезона был вынужден довольствоваться вторым местом. Набрав 95 очков в 38 проведенных встречах (31 победа, 2 ничьи, 5 поражений), «Партизан» сразу на 13 пунктов отстал от «Црвены Звезды», которая со 108 баллами стала чемпионом страны, сумев пройти всю турнирную дистанцию без единого поражения.

Новый сезон в сербской Суперлиге команда Александара Станоевича начала в максимально ударном ключе – 3 победы в трех матчах с общим счетом 10:0. На почин на выезде был разгромлен «Пролетер»(4:0), после этого тоже в гостях была обыграна «Войводина» (2:0), а в минувшее воскресенье (1 августа) «черно-белые» на своем поле разгромили «Вождовац» (4:0). Как следствие, в настоящий момент на пару с клубом «Бачка-Топола» белградцы возглавляют таблицу чемпионата Сербии.

В текущей Лиге конференций «Партизан» также на ноль смог разобраться во 2-м квалификационном раунде с «Дунайской Стредой»из Словакии – 1:0 дома и 2:0 на выезде.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Сочи» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.30 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Сочи»: Заболотный – Барач, Родриго, Прохин, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Воробьев, Бурмистров, Дуганджич.

«Партизан»: Стеванович – Милькович, Вуячич, Саничанин, Урошевич, Шчекич, Зделар, Холендер, Пантич, Йович, Рикардо Гомеш.

5 августа, четверг