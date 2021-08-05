Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У Шахтера много футболистов, но я помню про всех»

Наставник утверждает, что все получат игровое время

  • 05.08.2021 10:50
  • 1342 просмотра
  • 1 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У Шахтера много футболистов, но я помню про всех»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассчитывает, что все смогут получить игровое время, но всем места в основе не хватит.

«Средний возраст команды в матче с «Генком» был 22 года. И потому иногда ребята слишком спешили, а мне нужно, чтобы концентрация всегда была на высоком уровне. Те же Конопля и Судаков должны быстрее улучшить свой уровень, потому что в моих командах играют все, и я уже показал это в первых трех официальных матчах».

«Степаненко, Марлос и Алан Патрик выходили со скамейки и получали шанс. Для меня, конечно, много футболистов сейчас, претендующих на стартовый состав. Не у всех одинаковый опыт, но я помню про всех игроков».

«Хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды», - сказал Де Дзерби.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
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    Kevko
      Kevko, 05.08.2021 12:11
    0
    Правильный подход
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