Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шевченко готов перейти на клубную работу»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной команды:

«Думаю, все понимали, что рано или поздно Шевченко покинет пост главного тренера сборной Украины. Вопрос был только в тайминге этого решения. Не знаю, правильный ли был момент уходить сейчас. Но я чувствовал, что Шевченко после Евро уйдет, вне зависимости от результата, потому что он в своих интервью говорил, что уже хочет поработать клубным тренером. В моем понимании, он сформировался как тренер и уже готов перейти на клубную работу.

Скорее всего, решение покинуть сборную он принял давно. Это мое личное ощущение и наблюдение. Наверное, он посчитал, что выжал уже из сборной все, что можно было за прошедшие пять лет. Впереди у него новые вызовы на клубном поприще. Его позицию как тренера мы поняли. Но для команды, на мой взгляд, было бы лучше, чтобы этот тренерский штаб доработал до конца отборочного цикла чемпионата мира».