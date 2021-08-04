Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шевченко готов перейти на клубную работу»

Экс-игрок сборной Украины – об уходе главного тренера команды

  • 04.08.2021 20:45
  • 510 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шевченко готов перейти на клубную работу»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера национальной команды:

«Думаю, все понимали, что рано или поздно Шевченко покинет пост главного тренера сборной Украины. Вопрос был только в тайминге этого решения. Не знаю, правильный ли был момент уходить сейчас. Но я чувствовал, что Шевченко после Евро уйдет, вне зависимости от результата, потому что он в своих интервью говорил, что уже хочет поработать клубным тренером. В моем понимании, он сформировался как тренер и уже готов перейти на клубную работу.

Скорее всего, решение покинуть сборную он принял давно. Это мое личное ощущение и наблюдение. Наверное, он посчитал, что выжал уже из сборной все, что можно было за прошедшие пять лет. Впереди у него новые вызовы на клубном поприще. Его позицию как тренера мы поняли. Но для команды, на мой взгляд, было бы лучше, чтобы этот тренерский штаб доработал до конца отборочного цикла чемпионата мира».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    manticora1990
      manticora1990, 04.08.2021 21:02
    0
    Viktor Krichevskii, 04.08.2021 20:54
    вот там и посмотрим что за тренер....для начала 1 дивизион
    Я уже посмотрела что он может.... Второй Автобус будет. Первый у Маура..
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    Viktor Krichevskii
      Viktor Krichevskii, 04.08.2021 20:54
    0
    вот там и посмотрим что за тренер....для начала 1 дивизион
    Ссылка
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