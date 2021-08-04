Трофей лучшего бомбардира Серии А переименуют в честь Паоло Росси

Руководство Серии А приняло решение переименовать приз лучшему бомбардиру сезона в чемпионате Италии в честь легендарного форварда Паоло Росси. Он умер в декабре прошлого года в возрасте 64 лет.

Первым новый трофей получит форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром Серии А прошлого сезона с 29 голами в активе. На самом трофее будет изображен портрет Паоло Росси.

Напомним, Росси является чемпионом мира 1982 года. На том чемпионате мира он стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира, а в конце года получил Золотой мяч.