ОФИЦИАЛЬНО. Луи ван Гал снова возглавил сборную Нидерландов

Федерация футбола Нидерландов объявила о назначении тренером национальной команды Луи ван Гала. Контракт подписан до конца 2022 года.

При этом ван Гал не тренировал с 2016 года после ухода из «Манчестер Юнайтед».

69-летний специалист заменил Франка де Бура, который покинул сборную после провала на Евро-2020, где команда вылетела в 1/8 финала от Чехии.

Ван Гал уже дважды работал со сборной Нидерландов - с 2000 по 2002 год и с 2012 по 2014 год.

Нидерланды после трех матчей отбора ЧМ-2022 набрали 6 очков.