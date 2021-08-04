Шахтер победил Генк с «фартовым» счетом

Одержав победу со счетом 2:1 в первом матче плей-офф в гостях, украинские клубы проходили в следующий раунд во всех 11 предыдущих случаях, в том числе трижды это удавалось «Шахтеру». В четвертьфинале Лиги Европы-2015/16 горняки дома разгромили португальскую «Брагу» - 4:0, в четвертом квалификационном раунде ЛЕ-2016/17 не оставили шансов турецкому «Истанбулу ББ» - 2:0, а в 1/8-й ЛЕ-2019/20 одержали крупную победу над немецким «Вольфсбургом» - 3:0.
В свою очередь «Генк» дважды начинал «олимпийку» с поражения с разницей в один мяч на своем поле и оба раза выбывал из розыгрыша. Во втором квалифайн-раунде ЛЧ-2007/08 после 1:2 дома с боснийским «Сараево» бельгийцы довольствовались лишь «утешительной» победой в гостях - 1:0, а в четвертом круге квалификации ЛЕ-2009/10, проиграв в родных стенах «Лиллю» - 1:2, «Генк» уступили французам и в ответном поединке на выезде - 2:4.
Украинские клубы после победы со счетом 2:1 в первом матче плей-офф-в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет*
|
+/-
|
1967/68
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Селтик
|
1:1
|
+
|
1969/70
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Аустрия
|
3:1
|
+
|
1989/90
|
КЧ
|
1/16
|
Днепр
|
Линфилд
|
1:0
|
+
|
1999/00
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Ольборг
|
2:2
|
+
|
2008/09
|
ЛЧ
|
КР2
|
Динамо
|
Дроэда
|
2:2
|
+
|
2009/10
|
ЛЕ
|
КР3
|
Металлист
|
Риека
|
2:0
|
+
|
2011/12
|
ЛЕ
|
КР4
|
Динамо
|
Литекс
|
1:0
|
+
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/4
|
Шахтер
|
Брага
|
4:0
|
+
|
2016/17
|
ЛЕ
|
КР4
|
Шахтер
|
Истанбул ББ
|
2:0
|
+
|
2019/20
|
ЛЕ
|
1/8
|
Шахтер
|
Вольфсбург
|
3:0
|
+
|
2020/21
|
ЛЧ
|
КР4
|
Динамо
|
Гент
|
3:0
|
+
* дома.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
Источник — Sport.ua
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