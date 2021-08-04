Шахтер победил Генк с «фартовым» счетом

Одержав победу со счетом 2:1 в первом матче плей-офф в гостях, украинские клубы проходили в следующий раунд во всех 11 предыдущих случаях, в том числе трижды это удавалось «Шахтеру». В четвертьфинале Лиги Европы-2015/16 горняки дома разгромили португальскую «Брагу» - 4:0, в четвертом квалификационном раунде ЛЕ-2016/17 не оставили шансов турецкому «Истанбулу ББ» - 2:0, а в 1/8-й ЛЕ-2019/20 одержали крупную победу над немецким «Вольфсбургом» - 3:0.

В свою очередь «Генк» дважды начинал «олимпийку» с поражения с разницей в один мяч на своем поле и оба раза выбывал из розыгрыша. Во втором квалифайн-раунде ЛЧ-2007/08 после 1:2 дома с боснийским «Сараево» бельгийцы довольствовались лишь «утешительной» победой в гостях - 1:0, а в четвертом круге квалификации ЛЕ-2009/10, проиграв в родных стенах «Лиллю» - 1:2, «Генк» уступили французам и в ответном поединке на выезде - 2:4.

Украинские клубы после победы со счетом 2:1 в первом матче плей-офф-в гостях

Сезон Ранг Стадия Клуб Соперник Счет* +/- 1967/68 КЧ 1/16 Динамо Селтик 1:1 + 1969/70 КЧ 1/16 Динамо Аустрия 3:1 + 1989/90 КЧ 1/16 Днепр Линфилд 1:0 + 1999/00 ЛЧ КР3 Динамо Ольборг 2:2 + 2008/09 ЛЧ КР2 Динамо Дроэда 2:2 + 2009/10 ЛЕ КР3 Металлист Риека 2:0 + 2011/12 ЛЕ КР4 Динамо Литекс 1:0 + 2015/16 ЛЕ 1/4 Шахтер Брага 4:0 + 2016/17 ЛЕ КР4 Шахтер Истанбул ББ 2:0 + 2019/20 ЛЕ 1/8 Шахтер Вольфсбург 3:0 + 2020/21 ЛЧ КР4 Динамо Гент 3:0 +

* дома.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.