Татотаке. Генк – Шахтер, между Ребровым и Маркевичем, первая отставка в УПЛ

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый матч Шахтера в евросезоне. Почему удалось победить Генк? Кто провалил игру, и кто наоборот - сиял? От чего у де Дзерби болит голова?

Кроме того в выпуске - инсайды о тренере сборной Украины, первая тренерская отставка в УПЛ, сумская Санта-Барбара, которая наконец-то заканчивается, второлиговой клуб, который собирает украинских легенд.

0:00 Анонс

2:01 Мы ждали не этого!

3:54 Странный старт Де Дзерби

8:00 Шахтер - не тот!

9:00 Генк, поклоны!

10:25 Самая огромный беда Шахтера

12:06 Худший футболист «горняков»

13:46 Разбираем гол (и) Онуачу

17:04 Здесь должен был быть не Витао

17:40 Как? Как Шахтер победил?

20:12 Траоре не так уж и звезда

21:00 А что тогда будет с Монако?

22:17 Инсайды. 8 кандидатов в сборную, Маркевичу не предлагали

25:39 Инсайд. Первая тренерская отставка в УПЛ

27:47 Украинский клуб, о котором вы могли не слышать

29:39 Инсайд. Приоткрывает главную интригу недели

34:04 Ставка от Сенькива

34:36 Прощание

35:27 Бэкстейдж