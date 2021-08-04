Татотаке. Генк – Шахтер, между Ребровым и Маркевичем, первая отставка в УПЛ

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  • 04.08.2021 10:17
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Татотаке. Генк – Шахтер, между Ребровым и Маркевичем, первая отставка в УПЛ
© Татотаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый матч Шахтера в евросезоне. Почему удалось победить Генк? Кто провалил игру, и кто наоборот - сиял? От чего у де Дзерби болит голова?

Кроме того в выпуске - инсайды о тренере сборной Украины, первая тренерская отставка в УПЛ, сумская Санта-Барбара, которая наконец-то заканчивается, второлиговой клуб, который собирает украинских легенд.

0:00 Анонс
2:01 Мы ждали не этого!
3:54 Странный старт Де Дзерби
8:00 Шахтер - не тот!
9:00 Генк, поклоны!
10:25 Самая огромный беда Шахтера
12:06 Худший футболист «горняков»
13:46 Разбираем гол (и) Онуачу
17:04 Здесь должен был быть не Витао
17:40 Как? Как Шахтер победил?
20:12 Траоре не так уж и звезда
21:00 А что тогда будет с Монако?
22:17 Инсайды. 8 кандидатов в сборную, Маркевичу не предлагали
25:39 Инсайд. Первая тренерская отставка в УПЛ
27:47 Украинский клуб, о котором вы могли не слышать
29:39 Инсайд. Приоткрывает главную интригу недели
34:04 Ставка от Сенькива
34:36 Прощание
35:27 Бэкстейдж

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Источник — Sport.ua

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