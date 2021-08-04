Колос - Шахтер Караганда. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций «Колос» Ковалевка - «Шахтер» Караганда.

«В последние годы футбол Казахстана динамично развивается. В частности у них развивается сборная Казахстана, которая сыграла 1:1 с Украиной в Киеве. Ведущие команды страны часто успешно играют в еврокубках. В этом году на данный момент все четыре представителя Казахстана в еврокубках продолжают участие в турнирах. Молодцы! Браво! Этому поспособствовала внимание и поддержка государства. За исключением «Кайрата» все клубы бюджетные. У них развивается детско-юношеский футбол. В некоторые годы в Казахстане было обязательное включение в состав каждой команды высшего дивизиона лимитчиков. Благодаря этому молодые игроки прогрессируют и доходят до национальной сборной Казахстана. Это дало толчок развитию футбола в Казахстане. Развитию футбола в Казахстане поспособствовало привлечение качественных легионеров и тренеров в чемпионат. Также казахские тренеры учились тренировать у зарубежных специалистов.

Я в Казахстане тренировал три разные команды. Это именитые команды, которые становились чемпионами! Я тренировал «Тобол», павлодарский «Иртыш», карагандинский «Шахтер». Я не понаслышке знаком с футболом Казахстана.

В прошлом году вместе со своим штабом я тренировал карагандинский «Шахтер» и рад, что «горняки» прошли «Стяуа». Молодцы! Браво! Я разговаривал с генеральным директором «Шахтера» после их выездной игры в Бухаресте. Он мне позвонил. Ему нужен был совет. По ряду причин румынский клуб не мог лететь в Казахстан, поэтому срочно необходимо было искать приемлемый вариант домашней игры с учетом всех составляющих. Рассматривался ряд стран, включая Украину. Руководство «Шахтера» и вышло на меня. Я был готов поспособствовать. Из Украины они рассматривали только Киев. Поэтому по согласованию с руководством «Динамо» оптимальным вариантом было сыграть на их стадионе. По этому вопросу я готов был выйти на президента «Динамо» Игоря Михайловича Суркиса и уверен был, что этот вопрос будет решен. Но «Шахтер» взял время на размышление, так как этот вопрос согласовывался со «Стяуа», а также учитывался ряд различных факторов. В итоге команды приняли совместное решение об игре в Ереване, где они и сыграли. В итоге «Шахтер»в Ереване выиграл со счетом 2:1, а в Бухаресте победила «Стяуа». Все решалось в серии пенальти, в которой выиграли карагандинцы и прошли дальше. Это очень здорово! Я рад этому. Но от судьбы не уйдешь и в Киев все-таки карагандинскому «Шахтеру» придется лететь, чтобы играть с ковалевским «Колосом». Я шучу. Но на самом деле я рад, так как Украина – гостеприимная, футбольная страна. Я уверен, что организация игры и все остальное будет на самом высоком уровне.

За год карагандинский «Шахтер» кардинально изменился по сравнению с тем, который я тренировал. Но у «горняков» команда амбициозная, играющая, характерная, как и все казахские команды. Но у «Колоса» также произошел ряд изменений. Денис Антюх перешел в киевское «Динамо», Дима Хлебас – в «Ордабасы», Женя Селезнев - в «Минай». Вместо них нужно было брать игроков группы атаки, и они были взяты. Пришли из «Миная» игрок сборной Азербайджана Анатолий Нуриев, из «Иингульца» лидер атак Ника Сичинава. Также ковалевцы взяли бразильца Диего Кариоку. Три футболиста пришли на замену тем, кто ушел. Также пришли в «Колос» Тарас Сакив, Владимир Маханьков. Но в то же время ушли из «Колоса» очень хороший диспетчер Павел Ориховский, с которым я работал, а также защитник Алексей Зозуля. На мой взгляд, у «Колоса» очень приличная группа атаки. У них есть Владимир Лысенко, Олег Ильин, Слава Чурко, сын главного тренера Денис Костышин.

У каждой команды есть свои козыри. Но посмотрите! Не просто так все четыре казахские команды продолжают играть в еврокубках. Задумайтесь! Система работы футбола в Казахстане дает результаты. «Кайрат» в квалификации Лиги чемпионов выбил чемпиона Израиля «Маккаби», а потом дома обыграл «Црвену Звезду», которая в том сезоне в чемпионате Сербии ни одного матча не проиграла. Да, они не прошли белградскую команду, уступив на выезде 0:5, но сейчас в противостоянии с «Алашкертом», не обижая никого, у «Кайрата» шансы выше. «Астана» в Лиге Европы прошла греческий «Арис», а это сделать не так просто. А «Тобол» прошел именитый «Хайдук» Сплит из Хорватии. После 0:2 в гостях они 4:1 победили дома. А «Шахтер» Караганда прошел именитую «Стяуа». Вот вам уровень чемпионата Казахстана!

Я гражданин Украины и я всегда переживаю за рейтинг Украины и за украинские клубы. Все мы расстроились, когда «Ворскла» вылетела из Лиги Конференций. Но я работал и в Казахстане, где ко мне всегда доброжелательно относились. Я также доброжелательно отношусь к Казахстану.

Уверен, что ни у кого не будет преимущества в противостоянии «Колос» - «Шахтер». Команды где-то равные. По организации игры обе команды любят больше играть на быструю атаку. У «Шахтера» очень надежен вратарь, они часто играют в три центральных защитника. У них активные латерали, они очень хорошо играют вверху, очень хороши они на стандартах.

Будет очень напряженный поединок. Те, кто до игры отдают преимущество «Колосу», глубоко ошибаются. В Казахстане умеют играть в футбол, в хороший футбол. Это будут достаточно напряженные игры. Мы сборной Украины отдавали большое преимущество перед матчем с Казахстаном и все вы хорошо помните, что матч завершился вничью 1:1.

Я желаю двум командам очень хорошего футбола! Украина – гостеприимная и казахские футболисты, а также ФК «Шахтер» Караганда смогут это подтвердить и сказать о доброжелательности у нас в стране и о том, что мы футбольная, гостеприимная страна. Жду только позитив от этого футбольного события. А что будет на поле, зависит уже от команд. Всем удачи!», - сказал Грозный.

Матч «Колос» Ковалевка - «Шахтер» Караганда состоится 5-го августа. Начало встречи в 21:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.