Бельгийские СМИ: «Раздача подарков в защите поставила Генк спиной к стенке»

В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде обыграл бельгийский «Генк» со счетом 2:1. Перед ответной встречей в Киеве волевая победа на выезде дает «горнякам» хорошие шансы на продолжение борьбы.

Бельгийские СМИ подробно рассказали о поединке, назвав главных героев и неудачников, из-за которых матч закончился с именно с таким результатом.

«Храбрый «Генк» получил еще один урок эффективности от донецкого Шахтера», – пишет в заголовке издание Nieuwsblad.be.

«На следующей неделе «Генку» придется совершить серьезный фокус в Киеве, если команда хочет и дальше мечтать о четвертом участии в Лиге чемпионов. Несмотря на гол Онуачу дома, вице-чемпион Бельгии получил урок реализации от донецкого «Шахтера» – 1:2.

Джон ван ден Бром предпочел Люкуми Маккензи – ход, который был частью плана, чтобы остановить лавину забитых мячей на начальных этапах. Не только по этой причине тренер «Генка» также рад возвращению Пола Онуачу, который создавал дополнительные опции в атаке против «Шахтера».

Украинцы начали с семью бразильцами в стартовом составе, которые, как и ожидалось, выбрали очень короткие комбинации в построении игры. Сгруппированный и агрессивно обороняющийся «Генк» старался, чтобы расстояние между линиями было как можно меньше. Первая часть задания была исполнена хорошо, Вандевордту оставалось только отбить удар от Тете в стартовой четверти игры. Но чтобы научиться играть в футбол, требовалась гораздо более высокая скорость исполнения, чем в бельгийской лиге. Переключение, которое на начальном этапе было проблемой для нескольких игроков.

В концовке первого тайма Онуачу дважды определял ход матча за три минуты. Сначала он помог в защите, выбив мяч после углового, а затем нанес разящий удар на другой части поля. Онуачу перевел игру на более опасный правый фланг и рванул к дальней штанге, где ему позволили замкнуть головой идеальный навес Ито над угловым – 1:0.

До середины второго тайма катастрофа таилась в маленьком углу. Тете было позволено уйти на край штрафной площади в контратаке, Муньос поздно начал отбор на Педриньо. Слишком поздно, по мнению греческого судьи, который поставил мяч на точку. Вандевордт сумел угадать направление удара Тете, но не смог помешать сравнять счет – 1:1.

Восторженная поддержка 5000 фанатов превратила матч в настоящий европейский вечер. Но в то время как хозяева поля играли вничью со счетом 1:1 и увидели, как опасный удар Ито отбил Трубин, циничный «Шахтер» на другой половине поля нанес финальный удар. И снова неудачное действие было за Муньосом. Колумбиец сыграл чертовски здорово в нападении, но в этом моменте позволил Исмаили выбежать из-за спины, Алан Патрик получил возможность забить в пустые ворота – 1:2.

Новые правила УЕФА усложняют задачу для «Генка», но не делают невыполнимой. Поскольку голы на выезде больше не имеют особой ценности, даже самой маленькой победы достаточно, чтобы добиться хотя бы дополнительного времени на НСК «Олимпийский», – пишет Nieuwsblad.be.

«Раздача подарков в защите поставила «Генк» спиной к стене», – пишет в заголовке издание Sporza.be.

В матче против «Остенде» в минувшие выходные Онуачу не было в протоколе. Пошли разговоры, что у него «трансферит» (лень и неохотное выполнение своих обязанностей перед трансфером). Но после хорошей тренировки тренер Ван ден Бром выпустил своего лучшего бомбардира в матче с «Шахтером» в основе.

Муньос будет плохо спать. Сначала он без надобности скосил Педриньо в своей штрафной площади, а за 10 минут до конца слишком легко дал себя обыграть.

На следующей неделе «Генку» предстоит непростая поездка в Украину, чтобы наверстать упущенное. Но если Генк выиграет 1:0, последует дополнительное время», – пишет Sporza.be.

«Генк» теряет идеальную стартовую позицию из-за двух промахов Муньоса», – сокрушается в заголовке VoetbalNieuws.be.

«Казалось, что в течение часа «Генк» был на пути к минимальной победе, но полностью упустил это преимущество после двух ошибок Даниэля Муньоса. В итоге лимбургцы отправляются в Украину с поражением 1-2», – подводит итог издание.

Также отметим, что журналист VoetbalNieuws.be считает, что ответный матч между «Шахтером» и «Генком» пройдет в Донецке.

«Доминирующий, но не такой опасный Генк проиграл донецкому «Шахтеру», – пише в заголовке французскоязычное издание Walfoot.be.

«После перерыва «Шахтер» был решительнее и острее. На следующей неделе бельгийскому клубу, занявшему второе место в чемпионате, предстоит совершить настоящий подвиг в Украине, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов», – считает автор материала.

В целом, бельгийские СМИ считают, что «Генк» заслуживал в этом матче большего, но не хватило класса, индивидуального мастерства при завершении атак, а также были допущены грубые ошибки в обороне. В проход своей команды верят слабо, но после отмены правила выездного гола надежда хотя бы на дополнительное время у них остается.