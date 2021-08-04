Нефтчи и ХИК разошлись миром в матче квалификации Лиги Европы

«Нефтчи» из Баку и финский ХИК разошлись миром в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
Также состоялось два матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций.
Ответные матчи пройдут 12 августа.
Лига Европы. Квалификация Q3
Нефтчи Азербайджан – ХИК Финляндия – 2:2
Голы: Бугрин, 59, Махмудов, 80 – Риски, 61, Жаир, 65.
Лига конференций. Квалификация Q3
Богемианс (Ирландия) – ПАОК (Греция) – 2:1
Голы: Кут, 23, 52 – Оливейра, 78.
Линфилд (Северная Ирландия) – Фола (Люксембург) – 1:2
Голы: Чадвик, 9 – Бенси, 69, Карон, 89.
Источник — Sport.ua
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