Нефтчи Баку
2 : 2
ХИК
03.08.2021, FT

Нефтчи и ХИК разошлись миром в матче квалификации Лиги Европы

Состоялись также две игры 3-го отборочного раунда Лиги конференций

  • 04.08.2021 03:59
  • 66 просмотров
  • 0 комментариев
Нефтчи и ХИК разошлись миром в матче квалификации Лиги Европы
© ФК Нефтчи Баку

«Нефтчи» из Баку и финский ХИК разошлись миром в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Также состоялось два матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций.

Ответные матчи пройдут 12 августа.

Лига Европы. Квалификация Q3

Нефтчи Азербайджан – ХИК Финляндия – 2:2

Голы: Бугрин, 59, Махмудов, 80 – Риски, 61, Жаир, 65.

Лига конференций. Квалификация Q3

Богемианс (Ирландия) – ПАОК (Греция) – 2:1

Голы: Кут, 23, 52 – Оливейра, 78.

Линфилд (Северная Ирландия) – Фола (Люксембург) – 1:2

Голы: Чадвик, 9 – Бенси, 69, Карон, 89.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности