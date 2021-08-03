Бывший игрок Шахтера покинул пост тренера юношеской команды горняков

Тренер «Шахтера» U-14 Виталий Виценец сообщил об уходе из донецкого клуба.
31-летний Виценец написал в Instagram: «Спасибо клубу за все. Дальше – больше».
Команда «Шахтер» U-14 выиграла элит-лигу ДЮФЛ под руководством молодого наставника.
Виценец, будучи воспитанником клуба, играл за «Шахтер» с 2008 по 2016 год (16 матчей, 2 гола).
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Источник — Sport.ua
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