Бывший игрок Шахтера покинул пост тренера юношеской команды горняков

Тренер «Шахтера» U-14 Виталий Виценец сообщил об уходе из клуба

  • 03.08.2021 21:23
  • 1613 просмотров
  • 1 комментарий
Бывший игрок Шахтера покинул пост тренера юношеской команды горняков
© Instagram. Виталий Виценец

Тренер «Шахтера» U-14 Виталий Виценец сообщил об уходе из донецкого клуба.

31-летний Виценец написал в Instagram: «Спасибо клубу за все. Дальше – больше».

Команда «Шахтер» U-14 выиграла элит-лигу ДЮФЛ под руководством молодого наставника.

Виценец, будучи воспитанником клуба, играл за «Шахтер» с 2008 по 2016 год (16 матчей, 2 гола).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ass36
    online
      ass36, 03.08.2021 21:54
    +1
    Вот это футбольная карьера ахренительная.
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