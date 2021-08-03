«Серьезных предложений нет». Лидеры Динамо пока остаются в команде

Журналист Игорь Цыганык уверен, что после Евро-2020 «Динамо» не имеет серьезных предложений по своим лидерам, хотя у клуба были ожидания на этот счет.

«Ни одного серьезного предложения после Евро у «Динамо» по игрокам не было. Так что команда в полном составе готовится к Лиге чемпионов».

«Тех серьезных предложений, которое хотело бы получить руководство клуба, пока нет», - сказал Цыганык.