«Серьезных предложений нет». Лидеры Динамо пока остаются в команде

Игорь Цыганык рассказал о ситуации в клубе

  • 03.08.2021 21:11
  • 2824 просмотра
  • 13 комментариев
«Серьезных предложений нет». Лидеры Динамо пока остаются в команде
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык уверен, что после Евро-2020 «Динамо» не имеет серьезных предложений по своим лидерам, хотя у клуба были ожидания на этот счет.

«Ни одного серьезного предложения после Евро у «Динамо» по игрокам не было. Так что команда в полном составе готовится к Лиге чемпионов».

«Тех серьезных предложений, которое хотело бы получить руководство клуба, пока нет», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 03.08.2021 21:59
    -1
    что бы продать одного на его место нужно готовить других молодых
    к сожалению эта система в Динамо пока что не работает
    Ссылка
    samird
      samird, 03.08.2021 21:58
    -1
    И отлично! Пусть приносят пользу родному клубу. У нас не базар. Будут достойные предложения - уйдут. Ни один из лидеров ещё далеко не достиг критического для перехода возраста. Год-три ещё могут играть за Динамо в ЛЧ.
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    shevsen
      shevsen, 03.08.2021 21:57
    0
    Такая корова нужна самаму...
    Ссылка
    samird
      samird, 03.08.2021 21:53
    0
    Brian, 03.08.2021 21:37
    Коваленко в Аталанте. Даже такое "уникальное" дарование удалось впарить в неплохой чемпионат.
    Ты хотел сказать бесплатно отдать?
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    romeo_xai
      romeo_xai, 03.08.2021 21:51
    +2
    Просто Ігорьок дох*я хоче, попит точно є
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    Fragma1
      Fragma1, 03.08.2021 21:50
    0
    А кому они нах упали после че? Разве что бущан, но там наверное и ценник как на Роналду
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    Brian
      Brian, 03.08.2021 21:37
    +1
    stopor2016, 03.08.2021 21:21
    Другое дело - Коваленко !
    Коваленко в Аталанте. Даже такое "уникальное" дарование удалось впарить в неплохой чемпионат.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.08.2021 21:33
    0
    Ну нет так нет
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 03.08.2021 21:25
    +1
    Хахахвхха смешно. Агробизнес или ковалевка вам может тока шо то предложить - реальный уровень етих псевдозвезд
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 03.08.2021 21:25
    +5
    А хто захоче мати діло з тим, хто ломить ціни в 10 разів вище ринкової? Супряга 13 млн.? Вже 100 гравців на контракті, а все одно нікого не продають
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 03.08.2021 21:21
    -2
    Brian, 03.08.2021 21:18
    Кому этот хлам нужен
    Другое дело - Коваленко !
    Ссылка
    Brian
      Brian, 03.08.2021 21:18
    +1
    Кому этот хлам нужен
    Ссылка
    _-AK228
      _-AK228, 03.08.2021 21:18
    +1
    Ну да
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