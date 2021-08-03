Первый тест для Де Дзерби. Состав Шахтера на матч ЛЧ против Генка

Де Дзерби определил состав на важный матч Лиги чемпионов

  • 03.08.2021 19:34
  • 6881 просмотр
  • 54 комментария
Первый тест для Де Дзерби. Состав Шахтера на матч ЛЧ против Генка
© sport.ua

Сегодня в 21:00 «Шахтер» стартует в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби сыграет против «Генка» на выезде.

Тренер определил стартовый состав. Отметим в основе лишь двух украинцев.

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Маркос Антонио, Майкон, Тете, Педриньо, Соломон, Траоре

В запасе: Пятов, Кривцов, Корниенко, Исмаили, Конопля, Бондаренко, Степаненко, Марлос, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Дентиньо

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vitalii Leontiuk
      Vitalii Leontiuk, 03.08.2021 20:41
    0
    Трубіньйо і Матвієналдо😱😱😱😁😁
    Ссылка
    Burevestnik
      Burevestnik, 03.08.2021 20:39
    -1
    Webracer, 03.08.2021 20:19
    Не бачу тут наших)
    Де українці, де?
    в Мариуполе...
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 03.08.2021 20:38
    -2
    Мінусуйте, гра все покаже)
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 03.08.2021 20:35
    -2
    Charodey, 03.08.2021 20:33
    Вы уже совсем ибанулись свим ОРДЛО
    Що таке, без матюків ніяк, одна лишня хромосома хаважає нормально спілкуваться?
    Ссылка
    Burevestnik
      Burevestnik, 03.08.2021 20:34
    -1
    Phantom1993, 03.08.2021 19:43
    Господи, хорошо, что в чемпионате Украины есть лимит, а еще лучше было бы, если бы в ЧУ требовали обязательным три воспитаника в старте
    4 в составе - мало, хотя бы 5, но три своих воспитанника - это да.
    Но кому из президентов ФК,
    играющих в еврокубках, это интересно?
    Есть у президента ФК деньги - есть легионеры, нет денег ...
    Ссылка
    Charodey
      Charodey, 03.08.2021 20:33
    +1
    Alex Danchenko, 03.08.2021 20:31
    Як там у вас в ОРДЛО, все нормально?
    Вы уже совсем ибанулись свим ОРДЛО
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 03.08.2021 20:31
    -3
    ramos2010, 03.08.2021 20:23
    80% коментаторов националисты. Вот такими нас "украинцев" делают. А я болею за Шахтер! За команду
    Як там у вас в ОРДЛО, все нормально?
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 03.08.2021 20:28
    +2
    Face Control, 03.08.2021 20:14
    Чем их меньше, тем лучше.
    Ще одне хворе створіння.
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 03.08.2021 20:27
    -1
    Face Control, 03.08.2021 20:11
    Удачи лучшие!
    Лучшие в чём, в дырявой защите?)))
    Ссылка
    Bulba_sumkin
      Bulba_sumkin, 03.08.2021 20:26
    0
    __Funny_Cat__, 03.08.2021 20:00
    Де Дзерби : Хочу ли выиграть УПЛ? Победа – это наша цель, но знаем, что будет сложно. Другая цель – когда буду покидать Шахтер, хочу оставить стиль в манере игры и менталитете. Как делал раньше в Сассуоло, Беневенто».
    ——-
    Тип приехал быстро срубить бабла и по возможности засветиться в ЛЧ
    Ну вот реально, тебя там действительно током бьют, если ты хоть одну ветку с Шахтером пропустишь?
    Ссылка
    _-AK228
      _-AK228, 03.08.2021 20:25
    -4
    ramos2010, 03.08.2021 20:23
    80% коментаторов националисты. Вот такими нас "украинцев" делают. А я болею за Шахтер! За команду
    Это просто полудурочные хейтеры.. какие они там националисты
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 03.08.2021 20:24
    +1
    Артур Отаманчук, 03.08.2021 19:58
    За допомогою лопати покладіть крота в пластиковий пакет. Щільно закрийте пакет і покладіть його в бак для сміття. Дотримуйтесь місцевих правил викиду мертвих тварин.
    Ту ди ж і гівно його покдасти))
    Ссылка
    ramos2010
    online
      ramos2010, 03.08.2021 20:23
    -8
    80% коментаторов националисты. Вот такими нас "украинцев" делают. А я болею за Шахтер! За команду
    Ссылка
    _-AK228
      _-AK228, 03.08.2021 20:23
    -5
    DK1961, 03.08.2021 20:22
    Можешь продолжать обзывать дедом своего друга с Окружной, когда с ним спать ложишься. И улечься прямо сейчас, т.к. ржавые бомжи тебя ничем не образуют сегодня
    Ещё один колхозник-матершинник.. какие то вы все одинаково убогие
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 03.08.2021 20:22
    +3
    _-AK228, 03.08.2021 20:19
    Дед, ложись спать.. как то обойдёмся без тебя
    Можешь продолжать обзывать дедом своего друга с Окружной, когда с ним спать ложишься. И улечься прямо сейчас, т.к. ржавые бомжи тебя ничем не образуют сегодня
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 03.08.2021 20:21
    -4
    _-AK228, 03.08.2021 20:19
    Дед, ложись спать.. как то обойдёмся без тебя
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 03.08.2021 20:20
    +4
    Alexander Киев, 03.08.2021 19:44
    Та хоть и 0 будет в ЛЧ. Абсолютно все равно. Все они игроки Шахтера
    Медицина безсильна у випадку з тобою...
    Ссылка
    Webracer
      Webracer, 03.08.2021 20:19
    +7
    Не бачу тут наших)
    Де українці, де?
    Ссылка
    _-AK228
      _-AK228, 03.08.2021 20:19
    -8
    DK1961, 03.08.2021 20:13
    Два украинца в составе. Болеть за такую команду? Ну я же не римский патриций, наблюдающий бои гладиаторов-иноземцев
    Дед, ложись спать.. как то обойдёмся без тебя
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 03.08.2021 20:18
    +4
    Face Control, 03.08.2021 20:14
    Чем их меньше, тем лучше.
    Та це ж головний лозунг кацапів, навіщо так палитися?)
    Ссылка
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