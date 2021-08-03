Первый тест для Де Дзерби. Состав Шахтера на матч ЛЧ против Генка

Сегодня в 21:00 «Шахтер» стартует в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби сыграет против «Генка» на выезде.
Тренер определил стартовый состав. Отметим в основе лишь двух украинцев.
Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Маркос Антонио, Майкон, Тете, Педриньо, Соломон, Траоре
В запасе: Пятов, Кривцов, Корниенко, Исмаили, Конопля, Бондаренко, Степаненко, Марлос, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Дентиньо
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Источник — Sport.ua
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Де українці, де?
Но кому из президентов ФК,
играющих в еврокубках, это интересно?
Есть у президента ФК деньги - есть легионеры, нет денег ...
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Тип приехал быстро срубить бабла и по возможности засветиться в ЛЧ
Де українці, де?
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