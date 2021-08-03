Цифры и факты. Важнейшие события 2-го тура УПЛ

Главные события 2-го тура Премьер-лиги

  • 03.08.2021 13:33
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Цифры и факты. Важнейшие события 2-го тура УПЛ
© ФК Динамо

Предлагаем вашему вниманию главные события второго тура УПЛ.

«Динамо» 8-й год подряд празднует викторию на старте сезона (мячи 21-4), побив клубное достижение 24-летней давности, и продлевает свою рекордную серию без поражений в первых матчах до 17 игр (+12=5).

Бело-синие 5-й раз выигрывают у «Вереса» с крупным счетом.

Киевляне одерживают 5-ю подряд победу дома (мячи 18-1), а ровенчане терпят 4-е кряду поражение в гостях (мячи 0-8).

Беспроигрышная серия «Динамо» достигает 18 матчей (+15=3), а безвыигрышная «Вереса» - «рекордных» 12 (=4-8).

Динамовцы не пропускают в общем 336 минут кряду, а в родных стенах - 430.

50-й матч в карьере проводят Илья Забарный (ЧУ - 22, КУ - 2, ЕК - 13, СУ - 13) и Денис Попов (ЧУ - 33, КУ - 5, ЕК - 11, СУ - 1).


ФК Динамо

75-й мяч за «Динамо» забивает Виктор Цыганков (ЧУ - 61, КУ - 4, ЕК - 10).

Денис Попов становится автором 1300-го гола украинских команд Мирчи Луческу во всех официальных турнирах (ЧУ - 877, КУ - 179, СК - 25, ЕК - 219).

Денис Попов забивает 30-й мяч киевлян в ворота ровенчан в УПЛ, а Виктор Цыганков - 20-й в домашних баталиях бело-синих с красно-черными.

Мирча Луческу становится 4-м тренером, принимавшим участие в 15 чемпионатах Украины.

«Верес» терпит 15-е крупное поражение в элитном дивизионе, в том числе 10-е - в гостях.

Красно-черные не забивают в гостях у «Динамо» 4 матча подряд (391 минуту).

Ровенчане обновляют личный антирекорд, продлив безголевую серию на чужих полях до 600 минут.

«Шахтер» в рекордный 18-й раз начинает чемпионат с двух побед.

Горняки, нанесшие 5-й разгром «Львову», празднуют 5-ю викторию кряду (мячи 12-2).

Безничейная серия оранжево-черных достигает 14 игр (+10-4).

Лассина Траоре становится автором 10-го гола «Шахтера» в гостях у «Львова».

4-й раз поражает ворота сине-золотых Дентинью.

«Львов» терпит 15-е крупное поражение в элитном дивизионе.

Подопечные Анатолия Бессмертного прерывают две свои рекордные домашние серии: без поражений - из 7 матчей (+5=2) и голевую - из 8. Последнее поражение в родных стенах «горожане» потерпели 28 февраля 2021 года - 1:4 с «Динамо», а последний раз не забивали 20 февраля 2021-го - 0:2 с «Колосом».

50-й матч за «Львов» в чемпионатах Украины проводят бразильцы Алвару и Шина.

«Десна» одерживает 5-ю волевую победу в УПЛ, а «Мариуполь» терпит 10-е «безвольное» поражение на своем поле.

Подопечные Александра Рябоконя прерывают свою «рекордную» 5-матчевую безвыигрышную серию в гостях, но продлевают до 6 игр сериал с пропущенными мячами на чужих полях.

Филипп Будковский становится автором 10-го гола черниговцев в гостях у мариупольцев.

Алексей Кащук зарабатывает 70-ю красную карточку оранжево-синих в УПЛ.

«Заря» продлевает общую безничейную серию до 19 игр (+14-5), обновляя личный рекорд, а гостевую - до 11 (+8-3).

Владислав Кочергин становится автором четвертого хет-трика луганчан в элитном дивизионе.

60-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Виктор Скрипник (+33=12-15, 99-53).

«Ингулец» терпит 3-е поражение подряд (мячи 2-8), при этом впервые уступает соперникам с крупным счетом на своем поле.

Красно-желтые обновляют личный рекорд, обходясь без мировых 6 игр кряду (+2-4).

«Минай», как и год назад, начавший чемпионат с минимальной победы над «Александрией», прерывает «рекордную» 5-матчевую проигрышную серию.

Закарпатцы продлевают свою безничейную серию до 8 игр (+2-6), обновляя клубное достижение, а александрийцы - до 11 (+3-8), устанавливая новый личный рекорд.

«Колос» проводит 20-й сухой матч в УПЛ.

«Днепр-1» празднует 5-ю крупную викторию в элитном дивизионе.

Игор Йовичевич одерживает 20-ю победу в украинских чемпионатах на тренерском посту.

«Черноморец» 7-й раз стартует с двух поражений, при этом впервые в обоих матчах уступает соперникам с крупным счетом.

21-летний защитник одесситов Петр Долгов становится 4000-м игроком, выступавшим в УПЛ.

Завершаются две рекордные голевые серии «Руха»: общая - из 6 игр и голевая - из 4-х.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Михаил Сергийчук («Верес»), 50-й - Алвару («Львов»), Додо («Шахтер») и Владимир Одарюк («Александрия»), 1-й - Олег Вишневский, Олег Горин, Виктор Лиховидько (все - «Минай»), Петр Долгов («Черноморец»), Артур Микитишин («Мариуполь»), Дмитрий Махнев и Сергей Панасенко (оба - «Верес»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Сергей Кравченко («Черноморец») и Владислав Кулач («Динамо»), в 5-м - Павел Ориховский («Рух») и Евгений Селезнев («Минай»), в 4-м - Тарас Сакив («Колос»), в 3-м - Дмитрий Билоног, Игорь Гончар (оба - «Минай») и Владислав Хамелюк («Львов»), во 2-м - Антон Байдал, Богдан Векляк, Эльдар Кулиев, Даниил Кучер, Михаил Месхи (все - «Минай»), Мохаммед Кадири («Черноморец») и Игорь Снурницын («Заря»).

15-й мяч в УПЛ забивает Руслан Степанюк, 10-й - Владимир Адамюк, 5-й - Андрей Кулаков, 1-й - Олег Вишневский (в 1-й игре), Кристиан, Рэймонд Овусу и Педринью (все - во 2-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Артем Ситало («Ингулец»), во 2-й - Александр Пихаленок («Днепр-1») и Александр Тымчик («Динамо»).

Владислав Кочергин становится автором первого хет-трика сезона-2021/22.


ФК Заря

18-й пенальти из 19 реализовывает Виктор Цыганков, в том числе 7-й кряду.

15-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Анатолий Трубин, 1-й - Даниил Кучер (во 2-й игре).

1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Алексей Кащук (в 35-м матче).

60-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Киевской области Николай Балакин.

20-й раз назначает пенальти Денис Шурман, в том числе 10-й в ворота гостей.

 

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Источник — Sport.ua

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