ВИДЕО. Ребров хочет в сборную, Месси в Барселоне, ставим на Шахтер

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Виталий Петровский, Sport.ua
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1. голос ведущего-тихий и дохлый
2. информация предоставлена , типа ... а бабка казала, желтизна
3. реклама пари матч - ставьте нищеброды и проигрывайте все
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