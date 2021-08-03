ВИДЕО. Ребров хочет в сборную, Месси в Барселоне, ставим на Шахтер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 03.08.2021 09:17
  • 1431 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Ребров хочет в сборную, Месси в Барселоне, ставим на Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ребров может стать новым тренером сборной Украины
2. Месси подписал контракт с Барселоной
3. Трабзанспор заинтересован в Довбике
4. Прогноз на матч Генк - Шахтер 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vitvit
    online
      Vitvit, 03.08.2021 09:48
    0
    первый и последний раз посмотрел этот ежедневный дайджест!!!
    1. голос ведущего-тихий и дохлый
    2. информация предоставлена , типа ... а бабка казала, желтизна
    3. реклама пари матч - ставьте нищеброды и проигрывайте все
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    Wend901
      Wend901, 03.08.2021 09:46
    0
    сборную папа нова гвинея разве ток не его!!
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