Сочи – Партизан. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт поделился прогнозом на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 03.08.2021 04:30
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Сочи – Партизан. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© twitter.com/fkpartizanbg

Капитан «Ингульца» Младен  Бартулович сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций «Сочи» – «Партизан».

«В предыдущем раунде квалификации Лиги Конференций «Сочи» выиграл у азербайджанской «Кешли» (3:0, 4:2). В свою очередь, «Партизан» победил словацкую «Дунайску Стреду» (1:0, 2:0).

По итогам прошлого сезона «Сочи» занял пятое место в чемпионате России, «Партизан» стал вторым в чемпионате Сербии, уступив чемпионский титул «Црвене Звезде».

Очень интересная пара. Думаю, что у «Партизана» больше еврокубкового опыта, но с «Сочи» команде из Белграда просто не будет. У сочинцев неплохая команда. Поставлю на ничейный результат в этом матче», - сказал Бартулович.

Матч «Сочи» – «Партизан» состоится 5-го августа. Начало встречи в 19:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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