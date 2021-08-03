Црвена Звезда – Шериф. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Шериф».

«Црвена Звезда» начала новый сезон в чемпионате Сербии с двух побед и ничьи. Команда из Белграда сыграла вничью с «Войводиной» (0:0), а также победила «Младост» Лучани (1:0) и «Спартак» Суботицу (3:1). «Шериф» в новом сезоне чемпионата Молдовы сыграл два матча, раз проиграв и раз победив. Команда из Тирасполя уступила «Заре» (0:1) и выиграла у «Флорешти» (3:1).

В предыдущих раундах квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» победила «Кайрат» (1:2, 5:0), а «Шериф» оказался сильнее «Теуты» (4:0, 1:0) и «Алашкерта» (1:0, 3:1).

Очень интересная пара «Црвена Звезда» – «Шериф», но думаю, что чемпиону Молдовы будет непросто играть при домашних трибунах «Црвены Звезды». В Белграде очень хорошая поддержка болельщиков. Это прочувствовал на себе «Кайрат». Я думаю, «Црвена Звезда» на домашнем поле обыграет «Шериф», - сказал Бартулович.

Матч «Црвена Звезда» – «Шериф» состоится 3-го августа. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».