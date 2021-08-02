Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует на старте турнира?

С 30 июля по 2 августа прошли матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.08.2021 23:20
  • 1874 просмотра
  • 2 комментария
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует на старте турнира?
© ФК Шахтер Донецк

С 30 июля по 2 августа прошли матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги.

После двух туров первое место делят Десна Чернигов и Шахтер Донецк – по 6 очков из 6 (мячи: 5–1).

Без потерь также идут Динамо и Минай (по 3 из 3 возможных). 

УПЛ. 2-й тур

30 июля

  • Львов – Шахтер Донецк – 0:3
  • Колос Ковалевка – Металлист 1925 Харьков – 1:0

31 июля

  • Минай – Александрия – 1:0
  • Черноморец Одесса – Днепр-1 – 0:3

1 августа

  • Мариуполь – Десна Чернигов – 1:2
  • Ворскла Полтава – Рух Львов – 2:0
  • Динамо Киев – Верес Ровно – 4:0

2 августа

  • Ингулец Петрово – Заря Луганск – 1:5

Турнирная таблица УПЛ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 03.08.2021 00:10
    -2
    BekXanov, 02.08.2021 23:56
    Вы серьёзно?Вы ещё после первого тура такое бы выдали !Первые 5-7 а то и 10 туров нет смысла смотреть в турнирку.
    Как и Ворскле в Еврокубки..
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 02.08.2021 23:56
    +2
    Вы серьёзно?Вы ещё после первого тура такое бы выдали !Первые 5-7 а то и 10 туров нет смысла смотреть в турнирку.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности