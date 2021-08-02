Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует на старте турнира?

С 30 июля по 2 августа прошли матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги.
После двух туров первое место делят Десна Чернигов и Шахтер Донецк – по 6 очков из 6 (мячи: 5–1).
Без потерь также идут Динамо и Минай (по 3 из 3 возможных).
УПЛ. 2-й тур
30 июля
- Львов – Шахтер Донецк – 0:3
- Колос Ковалевка – Металлист 1925 Харьков – 1:0
31 июля
- Минай – Александрия – 1:0
- Черноморец Одесса – Днепр-1 – 0:3
1 августа
- Мариуполь – Десна Чернигов – 1:2
- Ворскла Полтава – Рух Львов – 2:0
- Динамо Киев – Верес Ровно – 4:0
2 августа
- Ингулец Петрово – Заря Луганск – 1:5
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Источник — Sport.ua
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