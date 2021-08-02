Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует на старте турнира?

С 30 июля по 2 августа прошли матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги.

После двух туров первое место делят Десна Чернигов и Шахтер Донецк – по 6 очков из 6 (мячи: 5–1).

Без потерь также идут Динамо и Минай (по 3 из 3 возможных).

УПЛ. 2-й тур

30 июля

Львов – Шахтер Донецк – 0:3

– 0:3 Колос Ковалевка – Металлист 1925 Харьков – 1:0

31 июля

Минай – Александрия – 1:0

– Александрия – 1:0 Черноморец Одесса – Днепр-1 – 0:3

1 августа

Мариуполь – Десна Чернигов – 1:2

– 1:2 Ворскла Полтава – Рух Львов – 2:0

– Рух Львов – 2:0 Динамо Киев – Верес Ровно – 4:0

2 августа

Ингулец Петрово – Заря Луганск – 1:5

Турнирная таблица УПЛ