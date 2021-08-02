ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал новый контракт с Ювентусом

36-летний защитник Джорджо Кьеллини подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2023 года.
В начале июля он стал свободным агентом и вел переговоры с клубом о новом контракте.
В прошлом сезоне Кьеллини сыграл за «Юве» 25 матчей во всех турнирах. Летом защитник выиграл Евро-2020 со сборной Италии.
Кьеллини: «Есть еще страницы в истории «Ювентуса», которые предстоит написать. Вместе и до конца».
Ufficiale | @chiellini ha rinnovato! #Chiellini2023— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2021
📃✍️ Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere. Insieme. Fino alla fine. ⚪⚫#Chiellini2023 pic.twitter.com/AEtDcHoXlU— Giorgio Chiellini (@chiellini) August 2, 2021
Источник — ФК Ювентус
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