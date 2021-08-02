ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал новый контракт с Ювентусом

36-летний защитник Джорджо Кьеллини подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2023 года.

В начале июля он стал свободным агентом и вел переговоры с клубом о новом контракте.

В прошлом сезоне Кьеллини сыграл за «Юве» 25 матчей во всех турнирах. Летом защитник выиграл Евро-2020 со сборной Италии.

Кьеллини: «Есть еще страницы в истории «Ювентуса», которые предстоит написать. Вместе и до конца».