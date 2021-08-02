ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал новый контракт с Ювентусом

Летом защитник выиграл Евро-2020 со сборной Италии

  • 02.08.2021 22:05
  • 1209 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал новый контракт с Ювентусом
© ФК Ювентус. Джорджо Кьеллини

36-летний защитник Джорджо Кьеллини подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2023 года.

В начале июля он стал свободным агентом и вел переговоры с клубом о новом контракте.

В прошлом сезоне Кьеллини сыграл за «Юве» 25 матчей во всех турнирах. Летом защитник выиграл Евро-2020 со сборной Италии.

Кьеллини: «Есть еще страницы в истории «Ювентуса», которые предстоит написать. Вместе и до конца».

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Источник — ФК Ювентус

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rus
      rus, 02.08.2021 22:35
    0
    Trollface, 02.08.2021 22:05
    Я думал ему уже 36.
    А ему сколько.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 02.08.2021 22:24
    +2
    Bond, 02.08.2021 22:22
    це після Євро йому списали 10 років?!
    Опять курят админы.. Ничего удивительного... другого я не ожидала))
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    Bond
    online
      Bond, 02.08.2021 22:22
    +2
    це після Євро йому списали 10 років?!
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    Denis Mozurov
    online
      Denis Mozurov, 02.08.2021 22:12
    0
    Він ще не заї**вся грати, хоча стоп... спорт.уа пише: "26-річний захисник Джорджо К'єлліні" . Тоді норм...
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    Trollface
      Trollface, 02.08.2021 22:05
    -1
    Я думал ему уже 36.
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